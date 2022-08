DJ PTA-Adhoc: KONSORTIUM Aktiengesellschaft: Kaufpreis aus der Veräußerung des gesamten Immobilienportfolios der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a. A. erhalten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidenheim an der Brenz (pta031/31.08.2022/14:00) - Die KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a. A. hat soeben den Kaufpreis für die Veräußerung des Immobilienportfolios für 5,8 Mio. EUR erhalten, vgl. Ad-Hoc-Mitteilung vom 15.02.2022.

Die Konsortium AG ist mit 90 % an der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a. A. beteiligt. Der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a. A. sind nach Abzug der Bankverbindlichkeiten heute über 5,4 Mio. EUR zugeschlossen.

Die Konsortium AG verfügt über 1.932.187 Stückaktien. Die Konsortium AG notiert an der Münchener Wertpapierbörse im Freiverkehr. Aktuell notiert die Gesellschaft bei 1,84 EUR.

Der faire Wert je Aktie wird vom Vorstand aktuell bei über 6,50 EUR je Konsortium-Aktie gesehen, vor einer möglichen Steuerbelastung. Der Gewinn aus der Veräußerung in Höhe von ca. 5,2 Mio. EUR wird bei der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a. A. in die 6b-Rücklage eingestellt.

ISIN(s): DE000A1EWZA9 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

