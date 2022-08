DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der Aareal Bank AG wählt sechs neue Aufsichtsräte



Hauptversammlung der Aareal Bank AG wählt sechs neue Aufsichtsräte Henning Giesecke, Denis Hall, Barbara Knoflach, Hans-Hermann Lotter, Marika Lulay und José Sevilla Álvarez werden in den Aufsichtsrat bestellt

Vergütungsbericht und überarbeitetes Vergütungssystem gebilligt

Vorstand und Aufsichtsrat entlastet Wiesbaden, 31. August 2022 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Aareal Bank AG haben auf der heutigen virtuellen ordentlichen Hauptversammlung Henning Giesecke, Denis Hall, Barbara Knoflach, Hans-Hermann Lotter, Marika Lulay und José Sevilla Álvarez neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die neuen Aufsichtsratsmitglieder ersetzen die im Januar 2022 gerichtlich bestellten Holger Giese, Friedrich Munsberg und Dr. Ulrich Theileis, die ebenso wie Jana Brendel und Elisabeth Stheeman auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausscheiden. Darüber hinaus hat Richard Peters sein Mandat nach neun Jahren als Mitglied des Gremiums aus Altersgründen niedergelegt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Hermann Wagner und Sylvia Seignette verbleiben weiterhin auf Anteilseignerseite im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Hermann Wagner erklärte: "Wir danken den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern für ihre wertvollen Beiträge in der zurückliegenden, sehr ereignisreichen Phase und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft. Zugleich freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Mitgliedern, die mit ihrer ausgewiesenen Expertise und ihrer internationalen Erfahrung das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats bereichern werden." Neben den Aufsichtsratswahlen standen auch die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 und des überarbeiteten Vorstandsvergütungssystems auf der Tagesordnung. Beides erfolgte mit 99,43 Prozent bzw. 99,26 Prozent des anwesenden Kapitals. Zudem entlastete die Hauptversammlung in Einzelabstimmung alle Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands, mit Zustimmungsquoten zwischen 95,73 Prozent und 99,60 Prozent. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten überdies KPMG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 sowie zum Prüfer für etwaige unterjährige Zwischenabschlüsse. Die Präsenz des anwesenden Kapitals bei der ordentlichen Hauptversammlung 2022 betrug 54,74 Prozent. Bei der ordentlichen Hauptversammlung 2021 betrug die Präsenz des anwesenden Kapitals 45,39 Prozent. Weitere Informationen zur diesjährigen Hauptversammlung und zu den neuen Aufsichtsratsmitgliedern sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden in Kürze auf der Website der Aareal Bank AG unter Link veröffentlicht.

Die neuen Mitglieder des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG im Überblick: Henning Giesecke ist ein Experte im Risikomanagement mit Erfahrung in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Bankgeschäft und Corporate Governance. Nach mehrjähriger Tätigkeit in leitenden Positionen bei der HypoVereinsbank AG war der Diplom-Kaufmann zuletzt Mitglied des Vorstands und Konzernrisikovorstand bei der UniCredit S.p.A. und der UniCredit Bank AG. Herr Giesecke ist heute stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der The Social Chain AG, der The Social Chain Group AG und der Linde + Wiemann Holding SE sowie Mitglied des Verwaltungsrats bei der Erste Abwicklungsanstalt AöR. Denis Hall verfügt über langjährige Erfahrung im Risikomanagement mit einem Schwerpunkt in den Bereichen Bankgeschäft, M&A und Technologie/IT-Sicherheit. Zuletzt war der Bankkaufmann Chief Risk Officer Global Consumer Banking bei GE Capital und davor Risikovorstand Privat- und Geschäftskunden bei der Deutschen Bank. Herr Hall ist nicht geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors bei der Auxmoney Europe Holdings Ltd und der Skipton Building Society sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Moneta Money Bank AS. Barbara Knoflach verbindet langjährige Erfahrung im Immobilien-Asset Management mit Expertise in den Bereichen strategische Planung, Bankgeschäft, IT/Digitalisierung und M&A. Die Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt Informatik war unter anderem Global Head bei BNP Paribas Real Estate Investment Management und Deputy CEO bei der BNP Paribas Real Estate S.A. sowie Vorstandsvorsitzende der SEB Asset Management AG. Frau Knoflach ist Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Prime Site AG sowie Vorsitzende und unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors der CTP N.V und Mitglied des Aufsichtsrats der Landmarken AG. Zudem ist sie Gründerin und Geschäftsführerin von LifeWorkSpace, einer Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf innovativen und nachhaltigen Strategien in der Immobilienwirtschaft. Marika Lulay ist Expertin in den Bereichen Digitalisierung, Technologie und IT mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen strategische Planung, M&A, Corporate Governance sowie Geschäfts- und Unternehmensentwicklung. Die Diplom-Informatikerin ist CEO, Geschäftsführende Direktorin und Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE. Zuvor war sie als COO bereits langjähriges Mitglied des Vorstands der GFT Technologies SE. Sie ist Mitglied des Aufsichtsrats der EnBW AG. Hans-Hermann Anton Lotter ist ein erfahrener Banker, der über umfangreiche Expertise aus Mandaten in verschiedenen Aufsichtsräten und Beratungsgremien verfügt. Der Diplom-Wirtschaftsmathematiker war viele Jahre im Investmentbanking tätig und hat ausgeprägte Erfahrung in den Bereichen internationale M&A und Joint Venture, strategische Planung, Abschlussprüfung sowie Governance. Seit einigen Jahren übernimmt Herr Lotter Mandate in Beteiligungsgesellschaften von Advent International, derzeit insbesondere in der Atlantic BidCo GmbH. Davor war er unter anderem maßgeblich an der Restrukturierung der Addiko Bank Gruppe beteiligt. Herr Lotter ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der TK Elevator GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der AI Alpine (Luxemburg) S.à r.l., Mitglied des Aufsichtsrats der Hermes Germany GmbH und Mitglied des Verwaltungsrats der Vertical Topco S.à r.l. José Sevilla Álvarez hat langjährige Erfahrung im Bankgeschäft mit einem Fokus auf Risikomanagement, strategischer Planung, Rechnungslegung, M&A und Corporate Governance. Der Diplom-Ökonom war CEO und Vorsitzender des Risikoausschusses von Bankia sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der spanischen BFA Tenedora de Acciones S.A.U. Zuvor war er Mitglied des Management Committees der BBVA Gruppe und des Verwaltungsrats bei BBVA Bancomer. Er ist unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors bei Renta 4 Banco in Madrid, Spanien. Ansprechpartner für Medien: Margarita Thiel

Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.

