Wien (www.fondscheck.de) - Goldman Sachs Asset Management (GSAM) hat sich für sein ETF-Geschäft und den Kundenservice in Deutschland und Österreich personelle Verstärkung geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Hasham Niazi verstärke seit 1. Juli 2022 als Associate das Kundengeschäft von GSAM. Er fokussiere sich vornehmlich auf den Ausbau des ETF-Geschäftes in Deutschland und Österreich und bringe seine Erfahrung als Spezialist für passive Produkte ein. Niazi sei zuvor vier Jahre bei State Street Global Advisors als ETF-Sales-Ansprechpartner für Banken, Family Offices, Vermögensverwalter und Fondsplattformen in Deutschland tätig gewesen und davor zwei Jahre im Institutional-ETF-Sales-Team von Lyxor (damals Société Générale). ...

