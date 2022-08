In Rotterdam geht ein Wasserstoff-elektrisches Wassertaxi an den Start. Das auf den Namen MSTX 22 getaufte H2-Boot mit Platz für bis zu zwölf Passagiere wird für Fährdienste im regulären Betrieb von Watertaxi Rotterdam eingesetzt. Das MSTX 22 ist 8,8 Meter lang und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 13 Knoten (25 km/h). Mit 14 kg Wasserstoff an Bord soll das Wassertaxi bei einer Reisegeschwindigkeit ...

