Mit den jüngsten Geschäftszahlen konnte Steinhoff am Montag in jeder nur erdenklichen Beziehung punkten. Zumindest rein geschäftlich läuft es für den Konzern so rund wie schon lange nicht mehr. Angesichts der vielen Krisen unserer Zeit ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit und ein großer Lichtblick für den Konzern, der schon mehr als einmal kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stand.Zwischen Oktober 2021 und Juni 2022 konnte Steinhoff (NL0011375019) demnach seine Umsätze um satte 12 Prozent auf 7,76 Milliarden Euro ...

