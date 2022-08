Von Jacky WongThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusAufgrund hoher Energiekosten und politischer Anreize wird die Nachfrage nach Solaranlagen fast überall auf der Welt steigen. Davon werden vor allem chinesische Solarunternehmen profitieren, da sie die Branche in der gesamten Wertschöpfungskette dominieren. Und wahrscheinlich wird das auch erstmal so bleiben.Nach Angaben der Internationalen Energieagentur hat China einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent in allen wichtigen Fertigungsstufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...