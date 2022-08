Unterföhring (ots) -- Polit-Thriller-Serie "Munich Games" ab 4. September 2022 um 20.15 Uhr auf Sky One- Am 2. September Preview der Doppelfolge 1&2 abrufbar auf Sky Q on demand und dem Streamingdienst WOW- 1992 - Münchens schwarzer September ab 4. September 2022 um 22.10 Uhr auf Sky Documentaries- Ab 2. September auf Sky Q on demand und dem Streamingdienst WOWUnterföhring, 31. August 2022 - Rund um den Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats widmet sich Sky mit zwei Eigenproduktionen dem Thema. Die packende sechsteilige Polit-Thriller-Serie Munich Games (https://www.sky.de/serien/munich-games) ist ab dem 4. September auf Sky One zu sehen. Bereits ab dem 2. September sind die ersten beiden Episoden auf Sky Q und dem Streamingdienst WOW (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wowtv.de%2F&data=05%7C01%7CSteffen.Thiel%40sky.de%7Cd294a8771c094e30db5808da8a9c41ae%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637974700965592372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=io6jNQ6SfPDTvXuQyPsnP%2F8Ev5vatu%2FxNGMwvXJGLfI%3D&reserved=0) abrufbar. Ebenfalls am 4. September läuft das Doku-Drama "1972 - Münchens schwarzer September" (https://www.sky.de/film/1972-muenchens-schwarzer-september) auf Sky Documentaries. Auch die Dokumentation ist bereits ab 2. September mit Sky und WOW abrufbar.Über "Munich Games (https://www.sky.de/serien/munich-games)":Die rasante und packende Polit-Thriller-Serie erzählt die Geschichte zweier Agent:Innen, einem Isreali und einer Deutschen mit libanesischen Wurzeln, die zusammenarbeiten müssen, um eine drohende Terror-Attacke zu verhindern.München 2022: Als Zeichen des Friedens und des Gedenkens an die Opfer des Terroranschlags von 1972 ist ein Fußballfreundschaftsspiel zwischen einer israelischen und einer deutschen Mannschaft geplant. Polizei und Geheimdienste auf allen Seiten sind in höchster Alarmbereitschaft, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten.Doch als Oren Simon, ein in Berlin stationierter Mossad-Agent, nur wenige Tage vor dem Spiel eine Nachricht in einem Dark-Web-Forum abfängt, wird er mit Maria Köhler, einer deutschen LKA-Beamtin mit libanesischen Wurzeln, zusammengebracht, um sicherzustellen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt."Munich Games" vereint vor und hinter der Kamera ein brillantes multi-nationales Kreativteam und wurde in Deutsch, Hebräisch, Arabisch und Englisch gedreht. Die Serie wurde von Michal Aviram ("Fauda") kreiert, die gemeinsam mit Martin Behnke ("Berlin Alexanderplatz") die sechs Drehbücher verfasste. Regisseur Philipp Kadelbach ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Parfum", "Unsere Mütter unsere Väter") inszenierte in intensiv-fesselnden Bildern ein hochemotionales Drama, das 50 Jahre nach dem brutalen Terrorattentat bei den Olympischen Spielen von '72 in München spielt. Das Sky Original ist eine Koproduktion von Amusement Park Film, CBS Studios und Sky Studios.Produziert wird die Serie von Amelie von Kienlin, Daniel Brühl, Malte Grunert von Amusement Park Film und Meghan Lyvers von CBS Studios fungieren als Executive Producers; ebenso Michal Aviram und Philipp Kadelbach sowie Frank Jastfelder und Julia Jaensch seitens Sky Studios. Martin Behnke ist Co-Executive Producer."Munich Games" wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem German Motion Picture Fund (GMPF) und dem Tschechischen Film Fund. "Munich Games" wird in allen Sky Märkten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, UK und Irland ausgestrahlt. Paramount Global Content Distribution hält die internationalen Vertriebsrechte der Serie außerhalb der Sky Märkte.Trailer und Keyart:- Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/62fcd97cfc33250da9ea16e9 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.shift.io%2Freview%2F62fcd97cfc33250da9ea16e9&data=05%7C01%7CSteffen.Thiel%40sky.de%7Cd294a8771c094e30db5808da8a9c41ae%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637974700965592372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5m45SFh56ASCxlKltNaBBGkfXj%2F6bWK59%2Bk2l9CQvnU%3D&reserved=0)- Trailer auf Youtube: https://youtu.be/rGXQ76QhL80 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrGXQ76QhL80&data=05%7C01%7CSteffen.Thiel%40sky.de%7Cd294a8771c094e30db5808da8a9c41ae%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637974700965592372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rmz7Yin88HIsodATwB2T717D98qY%2FFVAWUWmvQKA828%3D&reserved=0)- Copyright Keyart: © Amusement Park/Sky/Stanislav HonzikAusstrahlungstermine "Munich Games":Ab 4. September 2022 mit einer Doppelfolge ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf.Preview der Doppelfolge ab 2. September 2022 auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf. Danach immer sonntags eine Episode pro Woche. Wahlweise in der komplett deutschen Fassung oder im Original mit wahlweise zuschaltbaren deutschen Untertiteln bei den fremdsprachigen Passagen.Über "1972 - Münchens schwarzer September" (https://www.sky.de/film/1972-muenchens-schwarzer-september):Vielschichtig und emotional rekonstruiert "1972 - Münchens schwarzer September" den Verlauf des Münchner Olympia-Attentats am 5. September 1972 aus drei Perspektiven - die der Opfer, der Polizisten und der Attentäter - und verwebt die sehr persönlichen Geschichten ausgewählter Protagonisten mit dem politischen Kontext des Attentats. Mit beeindruckendem Archivmaterial, zahlreichen, bisher zum Teil unbekannten Zeitzeugen aus Deutschland, Libanon, Jordanien, Israel und Westjordanland und hochwertigen Spielfilmszenen ist den Machern ein genauso aufschlussreicher wie bewegender Film gelungen. Zum ersten Mal überhaupt tritt in "1972 - Münchens schwarzer September" Guido Schlosser vor die Kamera, der als junger Polizist für den Einsatz gegen die Terroristen auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck ausgewählt wurdeAusführender Produzent ist Marcus Uhl, Regie führt Christian Stiefenhofer in Co-Regie mit Mohamad Abou Falah. Executive Producers sind für Bilderfest Kathrina Edinger und für Sky Christian Asanger und Felix Kempter. Die Dokumentation wird im Auftrag von Sky von Bilderfest GmbH in Koproduktion mit Sky Studios produziert und von NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios vertrieben.Trailer und Keyart:- Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/630e22afb7c1240023f912eb (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.shift.io%2Freview%2F630e22afb7c1240023f912eb&data=05%7C01%7CSteffen.Thiel%40sky.de%7Cd294a8771c094e30db5808da8a9c41ae%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637974700965592372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B330eWdL9raUGcvwlUEAAdSfs6UykZYm6%2Bdjx%2BnpQ4s%3D&reserved=0)- Copyright Keyart: © BilderfestAusstrahlungstermine "1972 - Münchens schwarzer September" (https://www.sky.de/film/1972-muenchens-schwarzer-september):Ab 4. September 2022 um 22.10 Uhr auf Sky Documentaries sowie bereits ab 2. 