Die Gasspeicher sind bereits zu knapp 83 % gefüllt. Das ging schnell beruht aber auf einer simplen Tatsache: Deutschland startete eine historisch einmalige Ankaufsorgie. In dem Deutschland / bzw. die Regierung öffentlich genaue und terminliche Ziele für den Ankauf nannte, kannte der Preisanstieg keine Grenzen mehr (der Regierung sei Dank). Jetzt dürfte die Ankaufsorgie Stück für Stück auslaufen. Das wird den Gaspreis drücken. Dazu kommt: Im Laufe des Dezembers sollen die beiden provisorischen Flüssiggas-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel einsatzfähig sein, die lauf Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Jahreskapazität von 12,5 Mrd. Kubikmetern besitzen. Diese schwimmenden LNG-Anlagen könnten somit immerhin ca. 15 % des deutschen Gasverbrauchs allein abdecken. Bleibt es in Höhe der aktuellen russischen Gaslieferungen ist beim Gaspreis deutliche Entspannung bis Jahresende angesagt.





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de