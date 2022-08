DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Fortaco Group Oy-Anleihe 22/27 mit variabler Verzinsung wird als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer

Düsseldorf (pta037/31.08.2022/16:30) - In ihrem aktuellen Barometer zu der Anleihe der Fortaco Group Oy mit variabler Verzinsung und mit Laufzeit bis 2027 (WKN A3K7GZ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-die-fortaco-group-oy-anleihe-22-27-mit-variabler-verzinsung-3-monats-euribor-700-bps-wird-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Industrielle Zwischenprodukte (Stahlverarbeitung / Fahrzeugzulieferindustrie

Kerngeschäft: Stahlkomponenten und Fahrzeug-kabinen für schwere Bau- und Landmaschinen

Marktgebiet: weltweit

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Die OEP Finnish Bidco Oy (Emittentin) ist eine Zweckgesellschaft der OEP Capital Advisors, L.P. ("One Equity Partner"), die zum Erwerb der Fortaco Group Oy errichtet wurde. Alle folgenden Angaben beziehen sich allein auf die Fortaco-Gruppe als Underlying.

Die Fortaco Group Oy und deren Tochter Fortaco Oy sind überwiegend zu 100% an den jeweiligen Tochtergesellschaften beteiligt.

Die Fortaco-Gruppe verfügt über 11 Produktionsstandorte, welche größtenteils in Nord- und Osteuropa (Finnland, Estland, Polen, Slowakei, Serbien und Ungarn) ansässig sind. Zudem bestehen ein Produktionsstandort in Frankreich und ein Joint Venture in Indien.

Mitarbeiter: über 2.400 weltweit

Unternehmenssitz: Vantaa (Finnland)

Gründung/Historie: Die Fortaco Group Oy wurde in 2012 gegründet. Teile der Unternehmensgruppe haben bereits eine 70-jährige Unternehmensgeschichte.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Die Produkte und Dienstleistungen der Fortaco-Gruppe lassen sich in die vier folgenden Bereiche untergliedern:

steel fabrication: Die Stahlfertigung ist ein Prozess der Herstellung von Stahlkomponenten, die zusammengesetzt und verbunden einen kompletten Rahmen oder eine andere Art von Struktur bilden. Zu den primären Prozessen in der Fertigung gehören: Schneiden, Formen, Biegen, Schweißen und Bearbeitung. Die Kernprozesse der Fertigung werden in der Regel durch zusätzliche Prozesse unterstützt, die eine gefertigte Komponente in die endgültige Stahlbaugruppe verwandeln, welche an den Kunden geliefert wird. Zu diesen Prozessen gehören: Oberflächenvorbereitung und Korrosionsschutz mit verschiedenen Technologien, wie E-Coat (KTL), Nasslackierung, Pulverlackierung und thermisches Spritzen (Zn, Al, AlMg-Metallisierung).

Cabins: Fortaco unterstützt seine Kunden bei der Erstellung der optimalen, auf die Anwendung der Kunden zugeschnittenen Lösung, vom Design bis hin zu einer vollständigen Plug & Play-Fahrzeugkabine. Über 30 Jahre Erfahrung und hunderte von erfolgreichen Produkten zeigen die Kompetenz und Zuverlässigkeit von Fortaco als Kabinenhersteller.

Fortaco Assembly:

Das Angebot von Fortaco umfasst eine breite Palette von Montageleistungen. Die Gruppe kann Endmontagen für Fahrzeuge oder Produkte anbieten, die auch Funktionstests von Ausrüstungen oder Unterbaugruppen beinhalten, wie z.B. Power Package, Bohrarm, Kabine oder andere Funktionseinheiten. In der Schifffahrtsindustrie bietet Fortaco komplette Baugruppen und Prüfdienstleistungen für Decksmaschinen an. Der Leistungsumfang kann bis zur Endmontage und Inbetriebnahme auf den Werften erweitert werden. Fortaco bietet ein komplettes Spektrum an Dienstleistungen an, von reinen Montagearbeiten bis hin zur Materialbeschaffung, einschließlich der Abwicklung der gesamten damit verbundenen Logistik, wobei Fortaco auch die entsprechenden Materialien besitzen kann.

Technology: Fortaco Technology unterstützt die Kunden in den verschiedenen Phasen der Produktlebensdauer. Fortaco erforscht modernste Fertigungstechniken, um ihre Kunden mit Produktkonzepten zu unterstützen, sie entwerfen Best-in-Class-Fahrzeugkabinen, um ihre Kunden vom Wettbewerb zu differenzieren und sie bieten Design-to-Manufacturing-Beratung bei der Implementierung neuer Produkte.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Fortaco verfügt u.a. über 40 Jahre Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Fahrzeugkabinen und Geländemaschinen.

Fortaco ist der größte Hersteller von Stahlkonstruktionen in Europa. In ihrer Fertigung setzen sie auf Qualität, Liefertreue und Produktivität. Aufgrund ihrer langen Geschichte in der Stahlverarbeitung haben sie sich als Maßstab und zuverlässigen Partner für ihre Kunden etabliert. Die Fertigung in der Stahlverarbeitung ist auf sechs moderne Produktionsstandorte in Estland, Finnland, Ungarn, Polen und Serbien verteilt.

Strategie: Die Fortaco-Gruppe orientiert sich an der Automobilindustrie und an Standards, um als echter Tier 0,5-Partner einen maximalen Mehrwert für ihre Kunden sicherzustellen. Sie achten auf die richtige Qualität, die richtige Liefergenauigkeit und den richtigen Preis.

Fortaco kombiniert ihre spezialisierten Technologiekompetenzen und ihr profundes Industrieverständnis, um die Bedürfnisse ihrer Kunden bestens zu erfüllen. Sie bieten moderne und attraktive Fertigungsmöglichkeiten, sie haben die Bereitschaft und Fähigkeit, das Technologie- und Industrieangebot individuell zu gestalten, sie haben eine breite Produktpalette, um der bevorzugte Tier 0,5-Partner zu sein.

Kunden: überwiegend Hersteller von schweren Bau- und Landmaschinen wie z.B. Komatsu, Claas, Manitou, Caterpillar, Liebherr und Volvo

Lieferanten: u.a. Händler von (hochfesten) Baustahl, verschleißfestem Stahl und ultrahartem Panzerstahl

Markt / Branche

Die Entwicklung der Fortaco-Gruppe ist im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung ihrer Kunden, hier vor allem den Herstellern von schweren Baumaschinen.

Die Baumaschinenbranche ist ein äußerst heterogener Sektor mit verschiedensten Abnehmern. In der Branche werden Investitionsgüter für die Bauwirtschaft produziert, wobei innovative Technologien, beispielsweise für Antriebs-, Vernetzungs- und Steuerungssysteme, zum Einsatz kommen. Die Angebotspalette der Hersteller umfasst komplexe Produkte für Bauprojekte, der Inbetriebnahme von Anlagen oder der Schaffung von Infrastruktur. Die Vielfalt der Produkte zeigt sich nicht nur in der großen Anzahl an unterschiedlichen Maschinen, sondern gleichsam in der Bandbreite der Maschinengrößen und ihrer Einsatzgebiete.

Die regelmäßige Erneuerung von öffentlicher Infrastruktur sowie von gewerblichen und privaten Immobilien wird in den nächsten Jahren weiterhin weltweit für einen konstanten Bedarf an Baumaschinen sorgen. Eine Herausforderung für die gesamte Bauindustrie ist dabei der weltweite Trend zur Dekarbonisierung. Das unterstützt die Nachfrage nach neueren, emissionsarmen bzw. emissionsfreien Baumaschinen und wird sich daher auch positiv auf die ensprechenden Zulieferbetriebe auswirken.

[ 1 ] Quellen: veröffentlichte Annual Reports 2020 und 2021, Website des Emittenten und Pressemitteilungen

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG

ISIN(s): DE000A2PF0P7 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

