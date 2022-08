Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3wEzlPo Der seit vielen Jahrzehnten an den Finanzmärkten investierte Value-Investor Markus Elsässer gibt Martin Kerscher von w:o TV Einblicke in seine Anlagephilosophie. Warum er lieber auf Verbrauchsartikel als auf Gebrauchsartikel setzt und weshalb er die tiefsten Kurse bei Amazon damals verpasst hat, sehen Sie im Video. 00:00 Einleitung 00:27 Wie geht ein Value-Investor vor - 04:53 Alphabet und Microsoft - 06:06 Elsässers Favorit 06:57 Favorisierte Branchen 08:17 No Gos 11:00 Instinkt und Bauchgefühl