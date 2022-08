Eine rekordhohe Inflation in der Eurozone hat die angekratzten Nerven vieler Investoren am Mittwoch nicht gerade beruhigt. So fiel der zunächst freundlich gestartete DAX zum Handelsende um 0,97 Prozent auf 12.834 Zähler, nachdem die Inflation in der Eurozone im August auf 9,1 Prozent beziffert worden war. "Steigende Gas- und Elektrizitätspreise werden die Inflationsrate in der Eurozone im Herbst auf über zehn Prozent katapultieren", prognostizierte Volkswirtin Ulrike Kastens vom Vermögensverwalter ...

