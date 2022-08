Branchenpionier verstärkt Führungsteam

Heute hat Evolve Additive Solutions ("EAS2"), ein weltweit führender Hersteller von Ausrüstungsgütern und 3D-gedruckten AM-Teilen für die Produktion, die Berufung von Jeff Hanson zum VP of Sales and Marketing bekannt gegeben. Er wird in seiner Funktion das Go-to-Market-Team leiten, das sich aus Vertrieb, Marketing, Anwendungstechnik, Geschäftsentwicklung und Produktmanagement zusammensetzt.

Jeff Hanson verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im 3D-Druck und in der additiven Fertigungstechnologie. Als einer der ersten Mitarbeiter von Stratasys arbeitete er in der frühen Produktentwicklung und erhielt drei Patente für Fused Deposition Modeling (FDM). Jeff Hanson war Mitbegründer von RedEye on Demand, einem branchenführenden Anbieter von Teilen für die additive Fertigung. Darüber hinaus erneuerte und leitete er das Management von Global Manufacturing Network, einer per Cloud vernetzten Fertigungslösung mit weltweiten strategischen Partnern in internationalen Märkten. Vor kurzem gründete er Digital 3D Manufacturing, LLC, das Beratungsdienste für die Einführung von Lösungen für die additive Fertigung auf dem globalen Fertigungsmarkt anbietet.

"Es ist eine spannende Zeit für Evolve und die STEP-Technologie des Unternehmens und ich bin zuversichtlich, dass diese Plattform die Wahrnehmung der herkömmlichen Fertigung verändern wird", so Hanson. "Ich bin mir sicher, dass mein Hintergrund und meine Führung gemeinsam mit diesem erstklassigen Team unser Wachstum sicherstellen werden."

"Es ist sehr wertvoll für uns, dass ein echter Branchenexperte zu Evolve kommt", sagte Joe Allison, CEO von Evolve Additive Solutions. "Jeffs Fachwissen über Startups und wachstumsstarke Umgebungen ist entscheidend für unseren Erfolg in der Zukunft."

Die Technologie STEP (selektiver thermoplastischer elektrophotographischer Prozess) von Evolve wird neben konventionellen Fertigungsverfahren wie Spritzguss in der Produktion eingesetzt und erweitert die Produktionskapazitäten eines Unternehmens, indem sie Designfreiheit und eine schnellere Markteinführung durch eine "werkzeuglose" Produktion ermöglicht. Das Ökosystem und die Produkte und Dienstleistungen von Evolve beinhalten Hardware, Software, Materialien, Dienstleistungen und Anwendungsberatung.

Über Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions verändert die Art und Weise, wie die Welt produziert. Das 2017 gegründete Unternehmen bietet Produktionsanlagen, Materialien, Software, Service, Beratung und Anwendungsdienstleistungen im Bereich der additiven Fertigung anEvolve ermöglicht Fertigungsflexibilität, schafft einzigartig funktionale Produkte und erhöht gleichzeitig die Markteinführungsgeschwindigkeit und Effizienz durch die Sicherung der Lieferketten. Die patentierte Technologie STEP (selektiver thermoplastischer elektrophotographischer Prozess) von Evolve ist in der Lage, Produktionsteile in kommerzieller Qualität effizient herzustellen und einzigartige Produkte zu schaffen, die mit herkömmlichen Methoden nicht hergestellt werden können. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Minnetonka (Minnesota) mit einem Materialtechnologiezentrum in Rochester (New York).

