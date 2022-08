Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ökotest-Ausgabe punkten die Lidl-Eigenmarken gleich mehrfach. So erhalten der "Solevita Bio Organic Apfelsaft naturtrüb, Bioland" sowie der "Solevita Premium Direktsaft Apfel naturtrüb" das Gesamturteil "Sehr gut". Beide Säfte riechen deutlich nach Frucht und weisen einen ausgewogenen Geschmack auf. Besonders hervorzuheben sind hier die Testergebnisse der Inhaltsstoffe sowie der Sensorik, welche bei beiden Apfelsäften "Sehr gut" ausfallen. Mit einem Preis von 1,69 Euro je Liter für den bio-zertifizierten Saft in Biolandqualität und 0,99 Euro für den konventionellen Direktsaft gehören die Lidl-Produkte zu den preiswertesten im Test.Ein weiteres Highlight aus dem Food-Bereich ist das "Freshona Bio Fruchtmark Apfel", welches ebenfalls "Sehr gut" abschneidet. Auch hier spiegelt sich das Gesamtergebnis in der Sensorik wider: Dieser Bereich wurde als "Sehr gut" bewertet. Das "Freshona Apfelmus gezuckert" erhält in der Gesamtbewertung die Note "Gut" und im Testergebnis der Inhaltsstoffe ebenfalls ein "Gut".Der "Cien Men Rasierschaum Sensitiv" erzielt das Gesamturteil "Sehr gut" und schneidet im Bereich Sensorik mit der gleichen Note ab. Mit einem Preis in Höhe von 0,63 Euro je 200 Milliliter gehört der Lidl-Rasierschaum zu den günstigsten Produkten im Test.Im Bereich der Haarpflege erhalten auch die Produkte "Cien Nature Bio-Aloe Vera Spülung" sowie die "Cien Spülung Feuchtigkeit" die Note "Sehr gut". Bei beiden Lidl-Produkten ist die Bewertung der Inhaltsstoffe hervorzuheben, welche die Tester ebenfalls mit "Sehr gut" benotet haben. Darüber hinaus punktet die "Cien Nature Bio-Aloe Vera Spülung" beim Preis: Mit 1,95 Euro je 200 Milliliter gehört es zu den günstigsten getesteten Produkten im Bereich der zertifizierten Naturkosmetik.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Weiteres Bildmaterial finden Sie im Lidl-Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2022/220831_oekotestergebnisse_september_2022'startdate=&enddate=&category=215&search=).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5310216