Die knallharte Null-Covid-Politik Chinas bringt ihre eigene Wirtschaft in Gefahr. Millionen von Menschen sind wieder in den Lockdown geschickt worden. Auch für Deutschland hat das Folgen.Die harte Null-Covid-Strategie der Volksrepublik China hat Folgen für die Wirtschaft und für den Menschen - so belastet die strikten Regeln nicht nur den Einzelnen, sondern auch immer mehr die eigene Wirtschaft. Darunter sind Dutzende von Städten betroffen, die nicht nur ein Drittel des Bruttoinlandsprodukt ausmachen, sondern auch für Deutschland die Konsumgüter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...