DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Kapitalmaßnahmen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Koblenz (pta040/31.08.2022/20:20) - Der Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben in der heutigen (31.08.2022) gemeinsamen Sitzung entschieden, in der nächsten Hauptversammlung, die voraussichtlich in der nächsten Woche eingeladen wird und die im November 2022 stattfinden soll, zur Stärkung der Kapitalbasis folgende Maßnahmen zur Abstimmung zu stellen:

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.277.288,00, eingeteilt in 1.277.288 Stückaktien, wird gegen Bareinlagen um bis zu EUR 8.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 8.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 auf bis zu EUR 9.277.288,00 erhöht. Die Aktionäre Petra Bauersachs, Guido Ciburski und Andree Freelandt haben auf ihr Bezugsrecht verzichtet.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll weiterhin durch eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in Höhe von EUR 10.722.712,00 durch Einbringung von entsprechenden Einheiten der Digitalwährung YEM in ein Wallet der Gesellschaft erhöht werden. Zur Zeichnung der Kapitalerhöhung durch Sacheinlage werden Frau Nicole Herdin (Heilbronn) zugelassen sowie Herr Daniel Settgast (Bahrain), der Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft ist, zugelassen. Das gesetzliche Bezugsrecht wird ausgeschlossen.

Bei den Aktien handelt es sich auch um auf den Inhaber lautende Stückaktien im rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2023 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben.

(Ende)

Aussender: TC Unterhaltungselektronik AG Adresse: Im Kimmelberg 2-4, 56072 Koblenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Petra Bauersachs Tel.: +49 172 6584139 E-Mail: bauersachs@telecontrol.de Website: www.telecontrol.de

ISIN(s): DE0007454209 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1661970000395 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2022 14:20 ET (18:20 GMT)