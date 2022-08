Nur wenige Geschäftsmodelle sind so beständig und werden dennoch von nur wenigen Anbietern beherrscht wie der Telekommunikationsmarkt. In Europa wird der Markt von der britischen Vodafone Group (ISIN: GB00BH4HKS39), der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508), Orange (ISIN: FR0000133308) aus Frankreichund der spanischen Telefónica (ISIN: ES0178430E18) beherrscht. Es ist heute nahezu unmöglich ohne Smartphone und Internet auszukommen. So beläuft sich die weltweite Zahl der Smartphone Nutzer für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...