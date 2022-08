Zumindest im frühen Handel konnte der DAX am Dienstag deutlich zulegen, bevor miese Vorgaben aus den USA diese Bewegung am Nachmittag wieder stoppten. Zwar ließen sich bei Handelsschluss noch dezente Zugewinne im deutschen Leitindex feststellen. Die Stimmung an sich bleibt aber mehr als gedrückt, was ein Blick auf die Einzeltitel sehr deutlich zeigt.BYD (CNE100000296) etwa konnte am Montag noch mit brillanten Zahlen punkten. In den letzten sechs Monaten konnte das Unternehmen sowohl die eigenen Prognosen als auch die Erwartungen der Analysten deutlich ...

