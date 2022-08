Hamburg (ots) -Die Gewinner der COMPUTER BILD Leserwahl stehen fest. Am 31. August 2022 hat COMPUTER BILD, Deutschlands wichtigster Kaufberater, bereits zum 25. Mal den GOLDENEN COMPUTER 2022 verliehen. Aus insgesamt 13 Kategorien kürten die COMPUTER BILD-Leser die fortschrittlichsten Produkte der Technikwelt. Unter dem diesjährigen Motto "Nachhaltige Technik" trafen sich im Vorfeld der Internationalen Funkausstellung (IFA) rund 125 exklusive Gäste aus der Technik- und Unterhaltungselektronikbranche im Axel-Springer-Haus in Berlin.Moderiert wurde DER GOLDENE COMPUTER 2022 von Barbara Schöneberger und der COMPUTER BILD Chefredaktion. Diese brachten nicht nur die Gewinner des Abends, sondern besonders nachhaltige Produkte auf die Bühne. Neben einem Balkonkraftwerk der Leipziger Firma Priwatt, ausklappbare Solarpanels von Jackery und Anker Powerhouse, einem nachhaltigen Wassersprudler von Mitte auch eine kompostierbare Smartphone Hülle von INBEAGEDirk General-Kuchel, Chefredakteur COMPUTER BILD: "Nachhaltigkeit ist für unserer Leser bei allen technischen Produkten ein immer wichtigeres Kaufkriterium und ein entscheidender Innovationstreiber für die Zukunft der Branche. Daher zeichnen wir mit der Verleihung des GOLDENEN COMPUTERS 2022 nicht nur die innovativsten Produkte des Jahres aus, sondern küren erstmals auch den Sieger in der neuen Kategorie 'Nachhaltige Technik'."Auch in diesem Jahr sicherte sich Titelverteidiger Samsung in gleich fünf Kategorien seinen Platz auf dem Siegertreppchen.Mit dem diesjährigen Gewinner Telekom in der Kategorie "Provider" gewann ebenfalls ein bereits bekannter Anbieter. Auch Canon sicherte sich das Vertrauen der Nutzer und überzeugte wieder im Bereich "Foto". Das BUHL WISO Steuer-Sparbuch konnte den Erfolg auch in diesem Jahr wiederholen. Im Bereich "Smart Home" gewann die AVM Fritz!Box 4060.Sonderpreise der COMPUTER BILD REDAKTION gehen an Nubert und Shift GmbHErstmals in diesem Jahr vergab die COMPUTER BILD Redaktion einen Sonderpreis in der Kategorie "Nachhaltige Technik", der an die Shift GmbH insbesondere für das "Shiftphone" ging. Das Besondere: Die Produkte werden aus Einzelteilen zu "Modulen" zusammengelegt. So kann Elektroschrott langfristig vermindert und Ressourcen geschont werden.Der Sonderpreis in der Kategorie "Innovation" ging an Nubert für die Integration von Dolby Atmos in ihrer Soundbar nuPro XS-8500 RC, die die Jury der Redaktion überzeugte. Mit ihrem Spitzenklang sowie einer hochwertigen Verarbeitung ist die Soundbar ein ebenbürtiger Ersatz für die Surround-Anlage.Alle Preisträger DER GOLDENE COMPUTER 2022:- Smartphone: Samsung S22 Ultra- Sound: Samsung HW-Q950A- Gaming & eSports (powered by one.de): Samsung Odyssey Neo G9- Finanzen & Fintech: Pagopace- Smart Home (powered by tink): AVM Fritz Box 4060- Computing: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra- TV: Samsung S95B- Connected Sports: Apple Watch 7- New Mobility: Mercedes EQS- Software, Apps and Services: BUHL WISO Steuer-Sparbuch 2022- Provider: Telekom- Foto: Canon EOS R7- Security: Microsoft Defender- Sonderpreis "Innovation" (powered by Dolby): nuPro XS-8500 RC- Sonderpreis "Nachhaltige Technik": Shift GmbHPressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10Mobil: +49 (0) 151 4404 7239christian.senft@axelspringer.comOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5310234