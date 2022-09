BERLIN (dpa-AFX) - Die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe in Deutschland gilt ab diesem Donnerstag nicht mehr. Mit dem Ende der auch Tankrabatt genannten Entlastungsmaßnahme müssen sich Autofahrer auf deutlich steigende Spritpreise einstellen. Rechnerisch sind 35 Cent für Benzin und 17 Cent für Diesel möglich - um diese Summen wurde die Steuerlast zuvor gesenkt. Die Regelung galt seit 1. Juni gemeinsam mit dem 9-Euro-Ticket, um Verbraucher angesichts hoher Energiepreise zu entlasten.

Allerdings bedeutet das Ende des Rabatts nicht, dass die Preise Punkt Mitternacht um diese Summe in die Höhe schnellen. So rechnet der ADAC etwa, dass Tankstellenbetreiber zuvor zum günstigen Steuersatz eingekaufte Treibstoffmengen weiter günstiger abgeben. Nach Angaben verschiedener Unternehmensverbände handelt es sich dabei aber um vergleichsweise kleine Mengen. Der Bundesverband freier Tankstellen (BFT) rechnet deshalb mit einem deutlichen Preisaufschlag schon in den frühen Morgenstunden./toh/DP/nas