DGAP-News: Carbios SA / Schlagwort(e): Personalie

Carbios stärkt die Geschäftsleitung durch die Ernennung von Pascal Bricout zum Strategie- und Finanzvorstand



01.09.2022 / 06:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Clermont-Ferrand, Frankreich, 1. September 2022, (06:45 MESZ), Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, gab heute die Ernennung von Pascal Bricout zum Strategie- und- Finanzvorstand sowie zum Mitglied der Geschäftsleitung ("Executive Committee") bekannt. Emmanuel Ladent, CEO von Carbios, sagte: "Wir freuen uns, Pascal Bricout in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Seine herausragenden beruflichen Fähigkeiten und internationale Erfahrung werden zweifellos einen sehr wertvollen Beitrag bei der Entwicklung des Unternehmens auf dem Weg zur Industrialisierung und Kommerzialisierung leisten. Als Strategie- und Finanzvorstand wird er eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Carbios strategischen Zielen spielen." Pascal Bricout wird für das Management und die Organisation von Carbios Finanzabteilung verantwortlich sein. Zudem wird er die Bereiche Strategie, Investor Relations und die Einführung der Corporate Social Responsibility-Richtlinie leiten. Bricout bringt über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie sowie internationale M&A mit in das Unternehmen ein. Vor seinem Amtsantritt bei Carbios, war Herr Bricout als Finanzvorstand für Michelin in Asien tätig, eine Region, die für das Unternehmen ein wichtiger Wachstums- und Entwicklungsbereich ist. In den letzten zehn Jahren lag sein Augenmerk primär auf der Planung und Durchführung bedeutender strategischer Fusionen und Übernahmen. Pascal Bricout hat einen Master-Abschluss in Finanzwesen der Université Paris-Dauphine. Er begann seine berufliche Laufbahn als Manager in den International Transactions Services Teams von PwC in Paris und London. Pascal Bricout, Strategie- und Finanzvorstand von Carbios kommentierte: "Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben bei Carbios und bin stolz, Teil dieses fortgeschrittenen und bedeutungsvollen Projektes mit der Vision, eine echte Kreislaufwirtschaft zu erzielen, zu sein. Nachdem Carbios bereits einmalige und bahnbrechende Technologien zum biologischen Abbau und Biorecycling von Kunststoffen und Textilien entwickelt hat, besteht die Aufgabe des Unternehmens nun darin, seine Industrialisierung und Kommerzialisierung erfolgreich umzusetzen. Für alle Unternehmen, die PET nutzen, ist es von enormer Bedeutung, ihre gesetzten Nachhaltigkeitsziele bis 2025 zu erreichen. In diesem dynamischen Umfeld sind Carbios und seine Tochtergesellschaft Carbiolice bestens aufgestellt, sich als Weltmarktführer in der Entwicklung und Industrialisierung von innovativen Bioprozessen, die den Lebenskreislauf von Kunststoffen und Textilien revolutionieren, zu etablieren."

Über Carbios

Carbios , 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich der grünen Chemie, das biologische und innovative Prozesse für das Recycling von Plastikabfall entwickelt. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den Erwartungen der modernen Verbraucher und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien. In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET (Polyethylenterephthalat; das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Großanlage in Partnerschaft mit Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen. Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe, die sich der Entwicklung innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem Konsortium im April 2019 beigetreten. 2022 unterzeichnete Carbios zudem ein Abkommen mit On, Patagonia, PUMA, und Salomon, um Lösungen zu finden, die die Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte verbessern. Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (Polymilchsäure; ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des Kunststoffprodukts integriert werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbios.com/en

Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios Carbios Aktionäre (ISIN FR0011648716/ALCRB) können das PEA-PME-Programm in Anspruch nehmen, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren. Carbios

Laura Perrin - Agnès Mathé

Communication Department

contact@Carbios.fr

+33 (0)4 73 86 51 76

Benjamin Audebert

Investor Relations Medienarbeit (Europa)

Iconic

Marie-Virginie Klein

mvk@iconic-conseil.com

+33 (0)1 44 14 99 96 Medienarbeit (U.S.)

Rooney Partners

Kate L. Barrette

kbarrette@rooneypartners.com

+1 212 223 0561

Medienarbeit (Deutschland)

MC Services AG

Anne Hennecke

carbios@mc-services.eu

+49 (0)211 529 252 22



Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Frankreich, Europa, den USA oder einem anderen Land dar. Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der französischen und der deutschen Fassung dieser Pressemitteilung ist die französische Fassung maßgebend.

01.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de