Aktien: Adler Group verzichtet auf Dividende

Anzeige / Werbung Der wirtschaftlich angeschlagene Immobilieninvestor Adler Group beruft einen neuen Finanzchef. Gleichzeitig stellt der Verwaltungsrat aber klar, dass ein Dividendenvorschlag für die Aktionäre vorerst nicht erfolgen wird. Bei der in wirtschaftliche Schieflage geratenen Adler Group tut sich etwas: Der Immobilieninvestor gibt die Ernennung eines neuen Finanzchefs bekannt, der aber nicht mehr ganz so neu ist und aus dem eigenen Haus kommt. Gleichzeitig äußert sich der Verwaltungsrat des Unternehmens aber auch zum Thema Dividende. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie die Adler Group mitteilte, hat der Verwaltungsrat des Unternehmens beschlossen, keinen Dividendenvorschlag zu unterbreiten. Das geschehe aus Gründen der Vorsicht, solange kein "uneingeschränkter Bestätigungsvermerk" erteilt worden sei, hieß es. Auch Aussagen zu etwaig zukünftigen Dividendenzahlungen werde es vorerst nicht geben. Indes berief der Verwaltungsrat des Unternehmens den Angaben zufolge Thomas Echelmeyer zum Finanzvorstand. Echelmeyer hatte das Amt seit 1. Juni bereits interimistisch inne. Im solle zudem im Verwaltungsrat ein Posten zugestanden werden, so die Adler Group. Vonovia-und Adler Group-Aktie fallen auf Jahrestief Die Aktien aus dem Immobiliensektor haben im Zuge der Zinssteigerungen in diesem Jahr kräftig verloren. Adler Group und auch Vonovia sind sogar vor wenigen Tagen auf ein frisches Jahrestief gefallen. Vonovia hat dieses Jahr rund 35 Prozent verloren und gehört damit zu den schwächeren DAX-Aktien 2022. Auch der MACD (Momentum) ist gefallen und belastete die Aktie von Vonovia. Enthaltene Werte: DE0005008007,DE0007480204,DE0008303504,DE000A1ML7J1,LU1250154413

