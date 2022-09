Weiterer Milliardär pro Atom!: Japan und Musk mischen den kompletten Uran-Markt auf! Als Investor muss man diese Chance jetzt nutzen!

Anzeige / Werbung

Ein klares Glaubensbekenntnis ist die japanische Kehrtwende bei der Kernkraft. Nach Bill Gates und Warren Buffett spricht sich nun auch Elon Musk pro Atomstrom aus! Das hat definitiv Signalwirkung! Uranaktien heben ab!

+++ URAN-AKTIEN EXPLODIEREN +++

+++ Auch Musk setzt auf Kernkraft +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

gut elf Jahre nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima setzt das Land wieder massiv auf Atomkraft! Wie zu hören ist, soll über die kommenden 60 Jahre Strom durch Atomkraft produziert werden! Allein in den kommenden acht Jahren soll der Atomstrom-Anteil von etwa 5 % auf deutlich über 20 % ansteigen!

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Laufzeiten der Bestandsreaktoren von 40 auf 60 Jahre verlängert und neue Kraftwerke errichtet werden, was vollkommen konträr zu der bisherigen Einstellung des Landes ist. Denn noch bis vor kurzem lautete der Tenor, keine neuen AKW's mehr! Um so erstaunlicher diese gigantische Kehrtwende!

Hochgestecktes-Atomkraft-Ziel bis 2030!

Bis zu neun der Kernreaktoren sollen bis diesen Winter schon wieder in Betrieb sein, laut dem Regierungschef Kishida. Weitere werden dann zeitnah im kommenden Jahr wieder ans Netz gebracht.

Quelle: Statista.com

Nicht minder ambitioniert ist das Ziel, bis zum 01. April 2030 bis zu 22 % der Stromversorgung aus Atomenergie erzeugen zu wollen!

Perfektes Timing, da die nächste Reaktorgeneration geboren ist! Und da sind auch die USA voll mit dabei!

Genauer gesagt, ist die nächste Generation der modularen Reaktoren nicht nur geboren, sondern in den USA schon genehmigt! Kein geringerer als die US-amerikanische Atomaufsichtsbehörde ("NRC') hat die vierte Reaktor-Generation bereits zum Bau genehmigt.

Die größten Vorteile des kleinen modularen Reaktors sind seine geringe Größe und die Modularität. Anstatt jeden Reaktor vor Ort speziell für den jeweiligen Standort zu bauen, will NuScale beispielsweise seine Leichtwasserreaktormodule in einer Fabrik in Serie herstellen und dann weltweit versenden. Das bedeutet, dass das Unternehmen eine eigentlich relativ schnelle und problemlose Installation gewährleistet.

Jedes fast zylindrische Modul ist rund 20 m hoch und etwa 3 m breit. Diese Größe reicht aus, um unglaubliche 77 MW Strom zu produzieren, indem Dampf durch eine Turbine ausgestoßen wird. Zwischen vier und zwölf solcher Blöcke können in ein Kraftwerk integriert werden, so dass rein rechnerisch Leistungen zwischen rund 230 und rund 920 MW erreicht werden können.

Quelle: NuScale Power

Das kleine modulare Reaktordesign der NuScale Power Corporation ist Synonym für sichere und saubere Energie bei verhältnismäßig geringem Kostenaufwand. Aufgrund der "kleinen Größe" wird auch nur relativ wenig Baufläche benötigt.

Vor allen die USA sind an sauberen und günstigen Strom interessiert. Deshalb ist das Land derzeit bei der neuen Reaktorgeneration führend, nicht zuletzt dank der starken stimmen hinter der Technologie wie zum Beispiel Bill Gates, Warren Buffett sowie weiteren Milliardären, zu denen sich nun auch noch Elon Musk gesellt hat. Parallel dazu, wird auch noch mit Hochdruck an einer unabhängigen Energieversorgung durch eigenes Uran gearbeitet. Das sind geradezu paradiesische Aussichten für Unternehmen wie unserem Top-Uran-Wert Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)!

Der Blick richtet sich nach vorn, auch bei unserem Top-Pick

Sehen wir schon bald die ersten USA-Bohrergebnisse?

Bereits im Juni gab Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) bekannt, dass man zeitnah mit den Bohrarbeiten beginnen werde, um seine Ressourcen größtmöglich auszuweiten. Und die Bohrer drehen sich unseres Wissens auf Hochtouren. Deshalb rechnen wir schon zeitnah mit ersten Bohrergebnissen! Obendrein haben wir, sobald die Uranpreise weiter steigen, mit Consolidated Uranium einen astreinen Produzenten im Depot.

Deine "sofortige" Produktion ermöglichen nicht nur die historischen Untertageminen "Tony M', "Daneros' und "Rim', sondern obendrein das exklusive "Toll-Milling'-Abkommen mit Energy Fuels. Denn dieses besagt, dass Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) das Erz von seinen Minen exklusiv in der "White Mesa Mill' verarbeiten lassen darf, die geografisch in direkter Nähe der drei eigenen Minen liegt.

Die "White Mesa Mill' ist derzeit die einzige in Betrieb befindliche konventionellen Uranmühle in den USA!

DrillRite LLC - go, go, go!

Die Firma DrillRite LLC führt das 6.500 m Oberflächen-Bohrprogramm durch. Von diesen 6.500 m entfallen acht Bohrlöcher über 1.800 m auf "Tony M', mit denen die historischen Bohrungen bestätigt und weitere Daten für eine Ressourcenschätzung geliefert werden sollen.

Danach geht es auf der "Daneros'-Mine weiter, wo rund 2.200 Bohrmeter in ebenfalls acht Löchern gebohrt werden. Diese Bohrungen werden allerdings außerhalb der historischen Ressourcenschätzung gebohrt, um das umliegende Potenzial genauer zu erkunden.

Quelle: Consolidated Uranium und JS Research UG

In diesem Zusammenhang sollte man noch wissen, dass die "Tony M'-Uranmine in den Henry Mountains eine groß angelegte, vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine ist, die im Zeitraum von 1979 bis 1984 und 2007 bis 2008 immerhin rund 1 Millionen Pfund U3O8 produzierte!

Die Uranmine "Daneros' im "White Canyon'-Distrikt ihrerseits ist ebenfalls eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die ebenfalls schon in verschiedenen Zeiträumen in Produktion war. Zuletzt wurde in den Jahren 2010 bis 2013 produziert, in denen sie fast 1 Million Pfund U3O8 "ausspuckte"!

Zuletzt wird dann das "Rim'-Uran-Vanadium-Projekt abgebohrt, wo in 15 Bohrlöchern rund 3.050 Bohrmeter absolviert werden!

Auch die Uran-Vanadiummine "Rim' im "East Canyon'-Teil des "Uravan'-Mineralgürtels enthält eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt 2009 in Produktion war.

Mit der Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse rechnen wir mit dem Auftakt weiterer Kurssteigerungen!

Charttechnik - die Wissenschaft, die Wissen schafft!

Die Charttechnik, die wir bei unserem letzten Unternehmensupdate am 09. August 2022 angeführt haben, ist voll aufgegangen! Seitdem konnte die Aktie schon wieder fast 20 % zulegen.

Quelle: StockCharts.com & JS Research UG

Und auch jetzt sieht der Chart noch extrem "heiß" aus. Denn mit dem Überwinden des bei etwa 2,40 - 2,46 CAD verlaufenden kleinen Widerstandes ist der Weg bis 3,10 CAD frei, danach bis 3,30 CAD!

Natürlich sind jederzeit auch wieder kleine Rücksetzer möglich, die für Neu- oder Zukäufe genutzt werden sollten! Denn langfristig bietet die Aktie wahnsinnig hohes Kurspotenzial!

Noch viel mehr Gründe

sprechen für diesen angehenden Uran-Produzenten!

Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) profitiert durch seine zusätzlichen Goldprojekte sogar doppelt. Zum einen vom Gold-Silber-Bullenmarkt und zum anderen vom beginnenden Uran-Bullenmarkt!

Die Firma wird von einem Weltklasse-Uran-Team geleitet!

Mit rund 25 Mio. CAD Working Capital eröffnen sich noch deutlich mehr Möglichkeiten!

Mit einer Marktkapitalisierung von nur rund 179 Mio. CAD gegenüber Mitbewerbern viel zu günstig bewertet!

Ein sich dramatisch zuspitzendes Urandefizit verspricht extrem hohe Kursgewinne! Renommierte Anker-Investoren wie z.B. Sachem Cove und Segra Capital oder auch IsoEnergy und Mega Uranium geben großes Vertrauen in das Unternehmen!

Alle Projekte befinden sich in juristisch einwandfreien Regionen!

Möglicher Verkauf der beiden Gold-Silber-Projekte würde zusätzliches Geld in die Kasse spülen, ohne Investoren zu verwässern!

Wir rechnen mit TOP-News, wahrscheinlich in Form von Bohrergebnissen!

Beteiligung an Labrador Uranium!

KURSZIEL-HAMMER: Bis zum Erreichen des neuen Kursziels der renommierten Analysten von RedCloud rund 75 % Kurspotenzial! Wir rechnen schon bald mit weiteren Kurszielerhöhungen!

Fazit: Wenn der Mann, der das E-Auto ins Leben gerufen hat auf einer Klimakonferenz spricht, hört die Welt genau hin!

Kein geringerer als der Teslagründer und Multi-Milliardär Elon Musk war als Redner auf der Energie Konferenz "Northern Seas 2022' im Norwegischen Stavanger. In seiner Rede wird er den ein oder anderen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit seiner deutlichen Aussprache für Atomstrom überrascht haben!

Konkret sagte der 51-Jährige nämlich: "Wir müssen mehr auf fossile und nuklear Energie setzen!" Damit meinte er: "Wir sollten wirklich mit den Atomkraftwerken weiter machen."

Natürlich sei ihm bewusst, dass er mit dieser Einstellung nicht überall gut ankommen werde, aber wenn man gut entwickelte Atomkraftwerke hätte, sollte man sie gerade in dieser Zeit nicht abschalten!

Und was brauchen Kraftwerke? Natürlich Uran, damit die dringend benötigte Elektrizität auch ungestört fließen kann! Um das zu gewährleisten, braucht die Welt Unternehmen, wie Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0), die nicht zuletzt auch dafür sorgen können, dass Amerika seine sich dem Ende zuneigenden Uranvorräte aus eigener Produktion wieder auf- und ausbauen kann. Aber nicht nur dass, damit können sich die Vereinigten Staaten auch unabhängiger von Uranimporten machen, was ebenfalls erklärtes Ziel der Regierung ist! Das heißt also, dass ein Unternehmen wie Consolidated Uranium sogar politisch gewollt und dadurch auch politisch gestützt und geschützt sind! Was will man als Investor noch mehr?

Auch Dave Talbot von RedCloud ist voll des Lobes über Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0), deren Aktien für ihn einen klaren Kauf ist. Sein erstes Kursziel taxiert er auf 4,15 CAD. Vom derzeitigen Kursniveau aus, eine sportliche 75 % Kurs-Chance!

Das Gesamtpaket ist also gepackt und sogar mit vielen Highlights gespickt, die sowohl das Unternehmen als auch das Uran-Umfeld zu bieten hat. Somit sollte man diese, vielleicht sogar einmalige Erfolgswelle mit Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) reiten!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Enthaltene Werte: CA0209361009,US9168961038,CA58516W1041,CA2926717083,CA21024C1014,CA50545P3097