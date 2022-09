DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: Einbeziehung der ERWE-Aktie in das Scale Segment genehmigt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta009/01.09.2022/08:35) - * Einbeziehung der ERWE-Aktie in das Scale Segment zum 1. September 2022 * Gleichzeitiges Delisting aus dem regulierten Markt * Weiterhin transparente Berichterstattung

Frankfurt/M., den 1. September 2022. Die Aktien der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., werden ab dem 1. September 2022 im Segment Scale des Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Dem entsprechenden Antrag hat die Deutsche Börse gestern stattgegeben. Am 26. August hatte die Deutsche Börse dem Widerruf der Zulassung der ERWE-Aktien zum Handel im regulierten Markt (General Standard) zugestimmt, so dass die Aktien letztmalig am 31. August in diesem Segment gehandelt wurden.

Mit dem Segmentwechsel wird die Delisting-Vereinbarung zwischen der ERWE Immobilien AG und ihrem Großaktionär Elbstein AG umgesetzt. Aus Sicht der Gesellschaft wechselt die ERWE-Aktie damit in ein ihrer Marktkapitalisierung und Handelsvolumen entsprechendes Börsensegment.

Die ERWE wird ihre Investor Relations-Aktivitäten und ihre transparente Berichterstattung in gewohnter Qualität aufrecht erhalten.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Basic Board (Scale Segment) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstr. 6 B

20148 Hamburg

T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340

presse@german-communications.com

ERWE Immobilien AG

Hans-Christian Haas

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt

T.+49-69-96 376 869-25, F. +49-69 96 376 869-30

h.haas@erwe-ag.com

Aussender: ERWE Immobilien AG

ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

