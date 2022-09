Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Temperatursensor für Automobilanwendungen jetzt erhältlich



1. September 2022, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Temperatursensor für Automobilanwendungen jetzt erhältlich Sensirion kündigt mit der STS4xA-Serie eine Reihe äusserst zuverlässiger digitaler Temperatursensoren an, die speziell für Anwendungen im Automobilbereich entwickelt wurden. Die Sensorplattform ermöglicht hochpräzise automatische optische Inspektion durch benetzbare Flanken und verfügt über erweiterte On-Board-Diagnose Möglichkeiten. Stäfa, Schweiz - Sensirion erweitert seine breite Palette an Temperatursensoren um die digitale Automobilsensor-Serie STS4xA. Die STS4xA-Serie umfasst derzeit zwei Modelle: STS41A-AD1B und STS41A-AW1B, wobei das zweite Modell optional ein Gehäuse mit benetzbaren Flanken für automatische optische Inspektion bietet. Darüber hinaus ermöglicht der integrierte On-Chip-Heizer eine erweiterte On-Board-Diagnose (OBD), sodass anstelle einer einfachen Anwesenheitsprüfung eine Funktions- und Plausibilitätsdiagnose durchgeführt werden kann. "Die Erweiterung unserer Temperatursensor-Serie der nächsten Generation schafft noch mehr Möglichkeiten für unsere Kunden, von hoher Präzision und Zuverlässigkeit in Automobilanwendungen zu profitieren. Unser Temperatursensor STS4xA baut auf der bewährten STS4x-Sensorfamilie auf und weist einen weiten Versorgungsspannungsbereich bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und gleichbleibend hoher Performance auf", erläutert Matthias Scharfe, Produktmanager für Temperatur- und Feuchtesensoren bei Sensirion. Die Sensorplattform basiert auf der CMOSens Technologie sowie der langjährigen Erfahrung von Sensirion auf dem Gebiet der Temperatursensorik und profitiert somit von der fundierten technischen Kompetenz des Unternehmens. Der kosteneffiziente STS4xA verfügt über eine I²C-Schnittstelle und einen breiten Versorgungsspannungsbereich. Dank seiner geringen Grösse und dem vierpoligen Dual-Flat-No-Leads (DFN)-Gehäuse lässt sich der STS4xA leicht in eine Vielzahl von Automotive-Anwendungen integrieren. Überdies werden die branchenüblichen Standards erfüllt, beispielsweise die beschleunigten Lebensdauertests bei 85 °C / 85 % relativer Feuchtigkeit. Spezifikationen Typ. Temperaturgenauigkeit 0.3 °C Anwendungsbereich Temperatur -40 - 125 °C Antwortzeit (t63%) 2 s Eingangsspannungsbereich 2.3 - 5.5 V Verpackungsgrösse 1.5 x 1.5 x 0.5 mm3 Weitere Informationen über den Temperatursensor STS4xA von Sensirion finden Sie hier.

Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



