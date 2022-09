Der Spirituosenhersteller kann sich nämlich über ein deutliches Wachstum freuen. Umsatz und Gewinn konnten im vergangenen Geschäftsjahr kräftig gesteigert werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 per Ende Juni stieg der Umsatz um 21 % auf 10,7 Mrd. Euro. Das organische Wachstum betrug 17 %. Alle Regionen verzeichneten ein zweistelliges Wachstum. In der Region Amerikas lag es bei 12 %, in Europa bei 19 %. Der Nettogewinn legte um 53 % auf 2 Mrd. Euro zu. Für das vierte Quartal meldete PERNOD einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro, ein organischer Anstieg um 14 %. Für das abgelaufene Geschäftsjahr will man nun eine Dividende von 4,12 Euro je Aktie zahlen - etwa ein Drittel mehr als im Vorjahr. Und weil es so schön ist, kündigte man gleich auch ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 750 Mio. Euro an. Das Rückkaufprogramm wird sich über das neue Geschäftsjahr 2022/23 erstrecken. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info













PERNOD RICARD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de