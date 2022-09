Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, prognostiziert, wie weit die EZB und die US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungen gehen und wann der Bärenmarkt enden könnte.

Das politische Risiko bestimme derzeit die Bewertungen an den Börsen. Erst wenn sich das löst, könne der Bärenmarkt enden, so der Chefvolkswirt der Netfonds AG, Folker Hellmeyer.

Er prognostiziert einen Zinsschritt von 0,75 Punkten für die EZB-Sitzung am 8. September. Dies könne so weitergehen bis in das erste Halbjahr 2023. Danach würden EZB und Fed ihre Zinsschritte beenden, meint Hellmeyer. Wie er das im Einzelnen begründet, sehen Sie im Video.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008