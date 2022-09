DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Einzelhandelsumsatz im Juli deutlich höher als erwartet

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich im Juli deutlich besser als erwartet entwickelt. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis)stiegen sie gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent, nachdem sie im Vormonat um 1,5 Prozent gesunken waren. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 0,3 Prozent prognostiziert. Ihr Vorjahresniveau unterschritten die Umsätze um 2,6 Prozent. Ohne Preisbereinigung stiegen sie um 2,4 Prozent auf Monats- und 6,1 Prozent auf Jahressicht.

Chinas Industrie schrumpft im August

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (Juli: 50,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,4 (Vormonat: 49) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Die Bank of Mexico senkt ihre Wachstumsprognose für 2023 aufgrund der Erwartung einer langsameren globalen Wirtschaftstätigkeit und einer schwächeren Auslandsnachfrage nach mexikanischen Waren, insbesondere aus den USA. Die Zentralbank geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr um 1,6 Prozent wachsen wird, nachdem die Prognose zuvor noch 2,4 Prozent betragen hatte.

Lufthansa-Piloten wollen am Freitag streiken

Fluggäste müssen sich auf einen neuen Streik bei der Lufthansa schon an diesem Freitag einstellen: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat im Tarifkonflikt mit der Fluggesellschaft zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Verhandlungen mit der Lufthansa seien erneut gescheitert, erklärte die Gewerkschaft in der Nacht auf Donnerstag. Die Pilotinnen und Piloten seien nun am 02. September bei der Lufthansa Cargo sowie der Deutschen Lufthansa AG von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr zum Streik aufgerufen.

EU-Außenbeauftragter hält neues Iran-Atomabkommen "in kommenden Tagen" für möglich

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hält eine Einigung über ein neues Atomabkommen mit dem Iran nach eigenen Aussagen für greifbar nahe. Er hoffe, dass eine Neuauflage der Übereinkunft aus dem Jahr 2015 "in den kommenden Tagen" abgeschlossen werden könne, sagte Borrell nach einem Treffen der EU-Außenminister in Prag. Es sei "klar", dass nun eine Einigung vorliege, die die "Anliegen aller" berücksichtige.

Syrien: Israel beschießt Flughafen im syrischen Aleppo

Israel hat nach syrischen Angaben am Mittwoch mehrfach den Flughafen der Stadt Aleppo beschossen. Der "israelische Feind" habe den Flughafen gegen 20 Uhr Ortszeit mit Raketen beschossen und "Sachschäden" verursacht, schrieb die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden "vier israelische Raketen" auf die Startbahn und Lagerhäuser nahe des Flughafens abgefeuert, in denen sich iranische Raketen befunden hätten.

Truss und Sunak liefern sich im Rennen um Johnson-Nachfolge letztes Rededuell

Im Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson haben Außenministerin Liz Truss und der frühere Finanzminister Rishi Sunak sich ein letztes Rededuell geliefert. In der Wembley Arena in London versprach die hoch favorisierte Truss dabei am Mittwoch vor tausenden Mitgliedern der konservativen Tory-Partei, sie wolle sich im Falle eines Siegs auf "Energiepreise für Verbraucher" und eine Ankurbelung der Wirtschaft konzentrieren. Sunak vermied scharfe Angriffe auf Truss und grenzte sich vielmehr von Johnson ab.

Sarah Palin unterliegt bei Nachwahl für US-Repräsentantenhaus

Die frühere US-Vizepräsidentschaftskandidaten Sarah Palin ist bei ihrem politischen Comeback mit dem Versuch gescheitert, sich in das Repräsentantenhaus in Washington wählen zu lassen. Die erzkonservative Politikerin und Anhängerin von Ex-Präsident Donald Trump unterlag am Mittwoch bei einer Nachwahl im Bundesstaat Alaska der Demokratin Mary Peltola.

UN-Bericht sieht mögliche "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" in Xinjiang

Die Vereinten Nationen haben "schwere Menschenrechtsverletzungen" in der chinesischen Region Xinjiang angeprangert und sehen Hinweise auf "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Die scheidende UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet legte am späten Mittwochabend nur Minuten vor dem Ende ihrer Amtszeit ihren mit Spannung erwarteten Bericht zur Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang vor. Darin ist unter anderem von "glaubhaften" Foltervorwürfen die Rede.

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Aug +0,8% gg Vm; +10,0% gg Vj

Nationwide Hauspreisindex PROG: unverändert gg Vm: +8,9% gg Vj

INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Aug +3,04% gg Vorjahr (Juli: +2,86%)

JAPAN

Kfz-Absatz Aug -13,3% gg Vorjahr

SCHWEIZ

Aug Verbraucherpreise +0,3% gg Vormonat

Aug Verbraucherpreise +3,5% (PROGNOSE: +3,4%) gg Vorjahr

Juli Einzelhandelsumsatz nominal sb +4,6% gg Vj

Juli Einzelhandelsumsatz real sb +2,6% gg Vj

SÜDKOREA

BIP 2Q revidiert +0,7% (vorläufig: +0,7%) gg Vorquartal

BIP 2Q revidiert +2,9% (vorläufig: +2,9%) gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.