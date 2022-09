Der chinesische Kupfergigant und Rohstoffhändler Maike Metals beantragt staatliche Hilfen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat He Jinbi, Gründer und Vorsitzender von Maike Metals International Ltd., die chinesische Regierung sowie Banken um Unterstützung ersucht. Das Unternehmen befindet sich in Liquiditätsschwierigkeiten und musste deshalb bereits Zahlungstermine für Importe nach hinten verschieben. Unter anderem BHP (WKN: 850524, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...