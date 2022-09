Der globale "Aster Guardians"-Preis für Pflegekräfte ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen im Bereich Krankenpflege und bietet das höchste Preisgeld

Die erste Ausgabe der Veranstaltung wurde im Mai 2022 anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden in Dubai abgehalten, wo die Krankenschwester Anna Qabale Duba aus Kenia die Auszeichnung gewann

Pflegekräfte aus aller Welt können ihre Nominierungen unter www.asterguardians.com bis zum 30. November 2022 einreichen

Registrierte Pflegekräfte können sich in sieben Sprachen bewerben Englisch, Mandarin, Hindi, Spanisch, Französisch, Arabisch und Tagalog

Im Rahmen seiner fortgesetzten Bemühungen um Anerkennung des Beitrags von Pflegekräften zugunsten der Menschheit und des Gesundheitswesens hat das Unternehmen Aster DM Healthcare die nächste Ausgabe des "Aster Guardians Global Nursing Award" bekannt gegeben. Mit dem Preisausschreiben werden Pflegekräfte aus der ganzen Welt aufgefordert, sich zu bewerben, indem sie die Nominierung ihrer Arbeit auf der genannten Website direkt einreichen. Registrierte Pflegekräfte können sich ab sofort in ihrer bevorzugten Sprache Englisch, Mandarin, Hindi, Spanisch, Französisch, Arabisch oder Tagalog bis zum 30. November 2022 über www.asterguardians.com bewerben.

Pflegekräfte können sich in einem primären und maximal zwei sekundären Beitragsbereichen bewerben, nämlich Patientenpflege, Leitung der Krankenpflege, Pflegeausbildung, Sozial- oder Gemeinschaftsdienste sowie Forschung oder Innovation. Die Wahl sekundärer Beitragsbereiche ist optional.

Nach dem Eingang der Bewerbungen erfolgt eine strenge, aus mehreren Runden bestehende Prüfung, die durch eine unabhängige externe Agentur und eine unabhängige Jury vorgenommen wird. Aster hat Ernst Young LLP (EY) als "Process Advisors" (Verfahrensberater) damit beauftragt, sicherzustellen, dass die Bewerbungen den festgelegten Auswahlkriterien entsprechen, dass die Beiträge von einer unabhängigen Expertengruppe beurteilt werden und dass der Grand Jury eine Liste der aussichtsreichsten Kanditat*innen vorgelegt wird. Die aus einem unabhängigen Forum berühmter Experten bestehende Grand Jury wird die besagte Bewerbungsliste prüfen, um daraus die besten 10 Pflegekräfte auszuwählen. Zwecks Bestimmung der Endgewinnerin bzw. des Endgewinners werden diese Finalisten dann seitens der Grand Jury einem öffentlich stattfindenden Wahlverfahren und einer Forumsdiskussion unterzogen.

"Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe des Aster Guardians Global Nursing Award, für den es 24.000 Bewerbungen aus 184 Ländern gab, schreiten wir nun zur nächsten Ausgabe der Auszeichnung. Mir scheint, dass die Pflegekräfte, die das Rückrat des Gesundheitssystems bilden, nicht gebührend anerkannt werden, während sie zugleich überarbeitet und überlastet sind. Auch wenn Ärzte das Gehirn des Gesundheitssystems darstellen mögen, denke ich, dass Pflegekräfte die ihnen gebührende Anerkennung erhalten müssen", sagte Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender und geschäftsführender Direktor von Aster DM Healthcare.

Die zur Gewinnerin des Preisgeldes von 250.000 USD gekürte Krankenschwester Anna Qabale Duba aus Kenia nutzt nun diese Chance, eine Schule für Kinder- und Erwachsenenbildung in dem abgelegenen Dorf Turbi in Kenia zu errichten. Sie stammt aus ebendiesem Dorf und plant, die bei den nomadischen ländlichen Gemeinschaften im Norden Kenias bestehende Lücke hinsichtlich der Lese- und Schreibkompetenz zu schließen.

Über Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited ist einer der größten privaten Gesundheitsdienstleister in den GKR-Staaten und in Indien. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf klinischer Fachkompetenz sind wir mit unseren 29 Krankenhäusern, 121 Kliniken, 421 Apotheken, 17 Laboren und 109 Patient Experience Centers eines der wenigen Unternehmen weltweit, die eine starke Präsenz in der primären, sekundären, tertiären und quartären Gesundheitsversorgung in sieben Ländern haben, inklusive Indien. Wir beschäftigen in den Regionen, in denen wir vertreten sind, mehr als 27.200 engagierte Arbeitskräfte, darunter 3441 Ärzte und Ärztinnen sowie 7901 Pflegekräfte, und wir halten damit ein einfaches, aber wirkungsvolles Versprechen an unsere verschiedenen Interessengruppen: "Wir werden Sie gut behandeln."

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220901005079/de/

Contacts:

Lavanya Mandal

Aster DM Healthcare

Tel.: +971 528126577

E-Mail: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com