FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im August deutlicher als bisher angenommen geschrumpft. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 49,1 von 49,3 Punkten im Juli. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung erwartet worden war, war dagegen ein Anstieg auf 49,8 gemeldet worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Laut S&P Global wirkte sich der anhaltende Rückgang beim Auftragseingang sowohl auf die Produktionsrate als auch auf das Beschäftigungswachstum negativ aus. Bei den Lagerbeständen setzte sich dagegen der Aufwärtstrend fort. Zahlreiche Umfrageteilnehmer berichteten angesichts starker Preisanstiege und unsicherer Aussichten von einer zunehmenden Zurückhaltung unter den Kunden. Einige gaben zudem an, dass die vielerorts hohen Lagerbestände, die Nachfrage ebenfalls geschmälert hätten.

"Nach wie vor behindern Materialengpässe in einigen Fällen den Fertigungsprozess", kommentierte S&P-Global-Ökonom Phil Smith die Daten. Zudem wüchsen bei vielen Herstellern die Lagerbestände an Fertigwaren, da die Absatzzahlen sänken. "Für die nächsten Monate könnte dies bedeuten, dass immer mehr Unternehmen ihre Produktion an die schwache Nachfrage anpassen und ihre Einkaufsmenge entsprechend reduzieren", erläuterte er.

September 01, 2022 04:16 ET (08:16 GMT)

