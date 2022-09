Gräfelfing (ots) -Alles begann 1982 mit fünf Landwirten: 40 Jahre später ist Naturland der größte internationale Öko-Verband mit rund 140.000 Mitgliedern in 60 Ländern. "Diesen Erfolg wollen wir mit einem Kongress feiern, zu dem wir Weggefährten aus Politik, Forschung, Zivilgesellschaft und Handel geladen haben", sagt Naturland Präsident Hubert Heigl. "Unsere Geschichte zeigt: Öko funktioniert weltweit, auf Äckern und Weiden, im Wald und unter Wasser."Der Naturland Kongress findet am 13. September in Berlin statt, Motto: "Bio ist die Antwort!". Podiumsgäste sind u.a. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/ Die Grünen), die Artenschutzexpertin Prof. Katrin Böhning-Gaese, Philipp Lahm, DFB-Ehrenspieler und Stifter und Sarah Wiener, EU-Abgeordnete und Naturland Mitglied. Lahm und Wiener werden erklären, wie man Kinder für gute Ernährung und Bewegung begeistert. Auf einem Handelspodium diskutieren der Rewe-Vorstandsvorsitzende Lionel Souque mit den Geschäftsführern von Dennree und der Bio-Bäckerei Hofpfisterei sowie einer Hofladen-Betreiberin darüber, ob das Regierungsziel von 30 Prozent Bio auch bei der Kundschaft zieht.Erwartet werden auch internationale Speaker wie Pacita Juan von "Echostore", die auf den Philippinen Produkte philippinischer Naturland-Erzeuger vertreibt und Patricia Matto, die in Peru Naturland zertifizierte Shrimps züchtet. Zwei Junglandwirte, Marina Grölz und David Reinartz, geben Moderatorin Gabi Bauer einen Ausblick auf die nächsten 40 Jahre Naturland.An Ständen wird der Verband über weitere Errungenschaften informieren: über die Zertifizierung "Naturland Fair" und deren Nutzer, über Naturlands Aquakultur, über Tierwohl-Initiativen wie das "Regiohuhn" sowie über Agroforste als klimafreundliche Anbausysteme.Für Akkreditierungen zum Event kontaktieren Sie uns bitte.Das Das Programm zum Jubiläumskongress können Sie HIER (https://we.tl/t-Jh35dHt7rJ) herunterladen.Pressekontakt:Friederike WernerPEPPER Public + Event RelationsKurfürstendamm 193G | 10707 Berlint +49 (0)30 60980962-1e fw@pepper-berlin.comNaturland PressesprecherMarkus Fadl: m.fadl@naturland.deOriginal-Content von: Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62223/5310517