Der chinesische Batteriehersteller SVOLT will sich offenbar in der Lausitz ansiedeln und ein Werk im brandenburgischen Lauchhammer übernehmen, wo Vestas bis vor kurzem Flügel für Windkraftanlagen produziert hat. Wie die "Lausitzer Rundschau" und der "RBB" berichten, hat SVOLT zu einer Pressekonferenz am 9. September nach Lauchhammer eingeladen, wo die Pläne offiziell vorgestellt werden könnten. Was ...

