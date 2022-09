Berlin (ots) -Der "KIDDINX-Shop Player" ist eine kindgerechte Hörspiel- und Video-App, die in den bestehenden Onlineshop integriert wird.Stapelweise CDs mit zu den Großeltern geben, war gestern. Ab jetzt können alle gekauften Hörspiel-Downloads und Videos aus dem KIDDINX-Shop einfach auf dem Handy gespeichert und abgespielt werden. So sind Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Bibi & Tina, Kira Kolumna & Co. immer an Bord. Damit Eltern ihr eigenes Smartphone nicht immer aus der Hand geben müssen, wurde die App so konzipiert, dass die Inhalte auch auf den Handys der Kinder ideal nutzbar sind. Dank ausgefeilter Jugendschutzeinstellungen können eigene Kinderprofile erstellt und erworbene Hörspiele sowie Videos je Profil zugewiesen werden. So stellen die Eltern sicher, dass ihre Kinder nur altersgerechte Inhalte sehen. Die KIDDINX-App steht im Google Playstore und im iOS App Store kostenfrei zur Verfügung und wurde von der Y1 Digital AG umgesetzt.Kinderleichte Bedienung im KIDDINX-Universum"Hörspiele begeistern immer noch Fans jeden Alters und bieten einen wertvollen Zeitvertreib. Uns ist bei der Entwicklung unserer App besonders wichtig, den Eltern die Kontrolle über die Inhalte zu geben, die ihre Kinder genießen dürfen", erklärt Hendrikje Helbig, Head of Operations bei KIDDINX. "Dem Y1-Team ist es gelungen, eine moderne und kindgerechte App zu entwickeln, die sowohl vorhandenen als auch neuen Kunden ermöglicht, die im KIDDINX-Shop erworbenen Inhalte unkompliziert auf ihren mobilen Geräten zu nutzen und zu verwalten. Hier verbindet sich mobiler Hörgenuss mit klassischem Einkaufserlebnis."Besonderes Augenmerk wurde daher auf die Bedienung durch die junge Zielgruppe gelegt. Ein weiteres Highlight der App sind die Kids-Profile. Jedes Kind bewegt sich in seinem eigenen Profil in einer absolut werbefreien und sicheren Umgebung, die die Eltern ganz individuell steuern. Selbst das Zuweisen neuer erworbener Hörspiele gelingt ganz einfach vom Elterngerät aus. In der App selbst sind keine Käufe möglich - alle Käufe können wie gewohnt im KIDDINX-Shop getätigt werden.Jetzt für iOS oder Android:iOS App Store https://apps.apple.com/de/app/kiddinx-shop-player/id1618199875Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kiddinx.app&hl=deAngebot für Journalist:innenWeitere Pressematerialien und Bilder stehen Ihnen hier zur Verfügung: https://www.kiddinx.de/pressebereich-kiddinxÜber KIDDINXKIDDINX bietet Unterhaltung für Kinder - und das seit über 40 Jahren. Das Berliner Unternehmen produziert und vermarktet Hörspiele, Musik, Zeichentrickfilme, TV-Rechte, Apps und eBooks. Außerdem steht KIDDINX für Marken wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi & Tina und viele mehr. Für eine ständig wachsende Fangemeinde betreut KIDDINX eigene Charakter-Kanäle auf YouTube, Facebook und Instagram, Fan-Webseiten sowie einen Online-Shop.Über Y1 Digital AGDie Y1 Digital AG hat sich im April 2020 aus den Agenturen codekunst, mzentrale und Sitewards gegründet und bietet ganzheitliche digitale Lösungen für den E-Commerce: von Digital Branding und Design über UX/UI, Entwicklung, Cloud-Services bis hin zu digitalem Marketing und umfassenden Beratungsleistungen. Hauptsitz ist Karlsruhe; weitere Standorte sind München, Frankfurt (a.M.), Stuttgart, Leipzig und Aachen. An der Spitze der rund 60 Mitarbeiter stehen die Vorstände Peter Schneider und Sebastian Wernhöfer, gefolgt von ihrem Gründer Patrick Scherr.Pressekontakt:KIDDINX Presse externRico-Thore Kauertrico.kauert@PRonline.deTelefon: 01774643648Original-Content von: KIDDINX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40165/5310539