Der Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge darf die alleinige Kontrolle über das bisher zusammen mit Bosch geführte europäische und japanische Nutzfahrzeuggeschäft übernehmen. Bereits im April hatte man sich über diesen Deal mit Bosch verständigt und so auch einen Rechtsstreit beendet. Die Transaktion kostet 360 Mio. €. An der Börse wurde das Vorhaben positiv aufgenommen und in kleinere Kursgewinne umgemünzt. Aber nach deutlichen Kursverlusten war jetzt zumindest eine technische Erholung überfällig.



