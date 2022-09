DJ Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im Juli

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im Juli wegen einer Aufwärtsrevision des Vormonatswerts gesunken. Wie Eurostat mitteilte, lag die Quote bei 6,6 Prozent und blieb damit gegenüber dem vorläufig gemeldeten Juni-Wert unverändert, was die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen so auch prognostiziert hatten. Allerdings wurde die Arbeitslosenquote für Juni auf 6,7 Prozent hochrevidiert.

Nach Angaben von Eurostat waren im Juli 10,983 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Das waren 77.000 weniger als im Vormonat und 1,576 Millionen weniger als im Juli 2021. Die Jugendarbeitslosigkeit (Personen unter 25 Jahren) ging auf 14,2 (Vormonat: 14,4) Prozent zurück.

September 01, 2022 05:00 ET (09:00 GMT)

