Hamburg (ots) -Termine: Mittwoch, 5. Oktober, bis Mittwoch, 9. November 2022Die NDR Reihe "Der Norden liest" geht erneut auf Herbsttour: Vom 5. Oktober bis 9. November besuchen Autorinnen und Autoren auf Einladung von NDR Fernsehen und NDR Kultur zehn große und kleine Kultur-Orte in ganz Norddeutschland. Der Weg führt von Greifswald über Husum, Bad Iburg, Leer, Wolfenbüttel, Göttingen, Hannover, Dannenberg und Ratzeburg bis nach Hamburg.Die Besucherinnen und Besucher können unter anderem erleben, wie Dörte Hansen ihren neuen Roman "Zur See" zum ersten Mal in ihrer Heimatregion vorstellt. Doris Dörrie hat im Rahmen der Feierlichkeiten zum 450. Jubiläum der ehrwürdigen Bibliotheca Augusta in Wolfenbüttel ihren Roman "Die Heldin reist" dabei, und der niederländische Krimi-Autor Mathijs Deen wird bei seiner grenzüberschreitenden Hörspiel-Lesung von den Schauspieler*innen Luise Wolfram und Stephan Benson begleitet. Zum Finale der Tour setzen sich Ildikó von Kürthy, Daniel Schreiber und Gianni Jovanovic an einen Tisch, um über den Impuls der diesjährigen ARD Themenwoche nachzudenken: "Wir gesucht! Was hält uns zusammen?".Anja Würzberg, Leiterin des Programmbereichs Kultur beim NDR: "Viele aktuelle Romane beschäftigen sich mit der Frage, wie wir angesichts multipler Krisen als Einzelne bestehen können und welche Herausforderungen unsere Gesellschaft bewältigen muss. Darüber wollen wir ins Gespräch kommen".Durch die Abende führen die NDR Gastgeber*innen Christoph Bungartz, Alexander Solloch, Katja Weise und Julia Westlake. Das "Kulturjournal", montags um 22.45 Uhr im NDR Fernsehen, und NDR Kultur begleiten die Lesereihe mit Ankündigungen und Berichten. Mehrere Veranstaltungen werden von NDR Kultur aufgezeichnet und im Rahmen des "Sonntagsstudio" gesendet.Alle Tickets der Tour gibt für 12 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr pro Lesung beim NDR Ticketshop sowie an den Vorverkaufskassen der Veranstaltungsorte und an vielen Vorverkaufsstellen."Der Norden liest" 2022 - die Termine im EinzelnenMittwoch, 5. Oktober, 20.00 Uhr, Koeppenhaus, GreifswaldAutorin Theresia Enzensberger liest aus "Auf See".Moderation: Christoph Bungartz, NDR Programmbereich Kultur.In Kooperation mit dem Koeppenhaus - Literaturzentrum Vorpommern und der Fachstelle Öffentliche Bibliotheken Mecklenburg-Vorpommern.Sonnabend, 8. Oktober, 19.30 Uhr, Husumhus, HusumAutorin Dörte Hansen stellt "Zur See" vor.Moderation: Julia Westlake, NDR "Kulturjournal".In Kooperation mit der Schlossbuchhandlung Husum, der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und dem Literaturhaus Schleswig-Holstein.Dienstag, 11. Oktober, 20.00 Uhr, Rittersaal im Schloss, Bad IburgAutorin Karen Duve liest aus "Sisi".Moderation: Alexander Solloch, NDR Kultur.In Kooperation mit dem Ostenfelder Leseherbst, dem Schlossbeleuchtungsverein Bad Iburg, der Büchereizentrale Niedersachsen und dem Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband.Freitag, 21. Oktober, 20.00 Uhr, Kulturspeicher, LeerAutor Mathijs Deen liest mit Schauspielerin Luise Wolfram & Schauspieler Stephan Benson aus "Der Holländer".Moderation: Julia Westlake, NDR "Kulturjournal".In Kooperation mit der Stadtbibliothek Leer, der Büchereizentrale Niedersachsen, dem Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband und dem Nationalpark Wattenmeer.Mittwoch, 26. Oktober, 19.00 Uhr, Bibliotheca Augusta, WolfenbüttelAutorin und Regisseurin Doris Dörrie liest aus "Die Heldin reist".Moderation: Julia Westlake, NDR "Kulturjournal".In Kooperation mit der Herzog August Bibliothek, die Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel und der Büchereizentrale Niedersachsen.Sonnabend, 29. Oktober, 21.00 Uhr, Altes Rathaus, GöttingenAutorin Helene Bukowski stellt "Die Kriegerin" vor.Moderation: Katja Weise, NDR Kultur.In Kooperation mit dem Göttinger Literaturherbst, der Büchereizentrale Niedersachsen und dem Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband.Dienstag, 1. November, 20.00 Uhr, Conti-Foyer, Leibniz Universität HannoverAutor Feridun Zaimoglu liest aus "Bewältigung".Moderation: Christoph Bungartz, NDR Programmbereich Kultur.In Kooperation mit dem Literarischen Salon der Leibniz Universität Hannover, der Büchereizentrale Niedersachsen und dem Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband.Donnerstag, 3. November, 19.00 Uhr, Bahnhof DannenbergArabistin Claudia Ott stellt "Das Buch der Liebe" vor.Moderation: Alexander Solloch, NDR Kultur.In Kooperation mit der Stadt Dannenberg (Elbe), dem Kulturring Dannenberg, Alma Elbtalaue, Wendland.Elbe, der Büchereizentrale Niedersachsen und dem Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband.Dienstag, 8. November, 19.00 Uhr, Burgtheater RatzeburgAutorin Lucy Fricke liest aus "Die Diplomatin".Moderation: Katja Weise, NDR Kultur.In Kooperation mit der Burgtheater Kulturgesellschaft, dem Filmclub Burgtheater Ratzeburg, der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und dem Literaturhaus Schleswig-Holstein.Mittwoch, 9. November, 19.30 Uhr Kultur Palast, HamburgDie Autorin Ildikóvon Kürthy und die Autoren Daniel Schreiber und Gianni Jovanovic sprechen im Rahmen der ARD Themenwoche: "Wir gesucht! Die Herbsttour der NDR Reihe "Der Norden liest" findet 2022 zum siebzehnten Mal statt. Gastgeber sind das NDR Fernsehen und NDR Kultur, die Schirmherrschaft hat auch in diesem Jahr die Stiftung Lesen übernommen. Zahlreiche Partnerinnen und Partner sind mit im Boot, darunter Städte und Bibliotheken, Literaturhäuser, soziokulturelle Zentren und viele andere Institutionen wie zum Beispiel der Nationalpark Wattenmeer und die Region Elbtalaue.Nähere Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie im Internet unter www.NDR.de/dernordenliest