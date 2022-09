Toronto (ots) -Rakuten Kobo verspricht, künftig zertifizierte Recycling-Materialien in neuen eReadern zu verwenden - ein bedeutsamer Schritt in seinem Engagement für Nachhaltigkeit. Das Gehäuse des Kobo Clara 2E besteht zu 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff, von dem 10 Prozent aus dem Meer stammen.Der Kobo Clara 2E ist wasserdicht, verfügt über mehr Speicherkapazität und die drahtlose Bluetooth-Technologie.Rakuten Kobo kündigt den neuen Kobo Clara 2E an, einen umweltfreundlicheren eReader mit vielen Verbesserungen. Das Gehäuse des Clara 2E besteht zu mehr als 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff - davon stammen 10 Prozent aus dem Meer. Zudem verfügt er über die drahtlose Bluetooth-Technologie und ist der erste wasserdichte 6-Zoll-eReader von Kobo.Der Clara 2E ist der erste eReader von Kobo, der aus meeresgebundenem und recyceltem Kunststoff hergestellt wird. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, auf zertifizierte Recyclingmaterialien umzusteigen, wann immer dies bei gleichzeitigem Erfüllen der technischen Produktanforderungen möglich ist. Kobo möchte 100 Prozent der CO2-Emissionen ausgleichen, die direkt mit Auslieferung seiner eReader verbunden sind. Ebenfalls aus recycelten Materialien hergestellt sind die zugehörigen SleepCover. Sie sind in Schwarz, Deep Ocean Blue, Coral Reef Orange und Sea Glass Green erhältlich.Mit wochenlanger Akkulaufzeit (abhängig vom Gebrauch) und 16 GB Speicher bietet der Kobo Clara 2E Platz für ganze Bibliotheken von eBooks und Kobo-Hörbüchern. Das verbesserte und blendfreie 6-Zoll-HD-E-Ink-Carta-1200-Display mit Dark Mode und ComfortLight PRO mit Blaulichtreduzierung erlaubt es zu lesen, ohne die Schlafqualität zu beeinträchtigen.Der Kobo Clara 2E ist unter http://www.kobo.com/ und bei ausgewählten Händlern zum Preis von 159,99 CHF erhältlich. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Die Geräte sind ab dem 22. September im Handel sowie online erhältlich. Das SleepCover ist für 34,99 CHF verfügbar.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Florian StimmerTel.: +49 89 99 38 87 -30 / -38rakutenkobo@hbi.deOriginal-Content von: Rakuten Kobo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087482/100894183