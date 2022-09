Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgen der schwachen Börsentendenz der letzten Tage und sind bis zu zwei Cent bzw. Rappen je Liter schwächer in den September gestartet. Die regionalen Unterschiede in Bezug auf Preisentwicklung und -niveau bleiben allerdings hoch. Die Nachfrage nach Heizöl bleibt entsprechend der Jahreszeit groß und steuert auf ihren saisonalen Höhepunkt ...

