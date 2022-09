Dinkelsbühl / Dortmund (ots) -- Wachstumsprojekte mit MANDAT tragen zu Rekordwerten beim Umsatz und deutlichen Zuwächsen bei den Absatzzahlen bei- "Erfolgreich wie nie": Basis des Erfolgs sind eine gestärkte Markenwahrnehmung und ein hohes Maß an Kundenorientierung- Meilensteine des Realisierungsprojektes "Push-Up" waren die Verfünffachung der Markenreichweite, die Bewertung und Fokussierung des Kern-Sortiments sowie die Entwicklung einer pragmatischen Vertriebsstrategie national und internationalVor dem Hintergrund gravierender gesellschaftlicher Umbrüche und anhaltendem Chaos in den Lieferketten ist die strategische Beschäftigung mit innovativen Wegen für neues Wachstum in vielen mittelständischen Unternehmen in den zurückliegenden Jahren häufig zu kurz gekommen. Dabei sind die Fähigkeit, profitabel zu wachsen und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen untrennbar miteinander verknüpft.Bei Rommelsbacher zeigt sich, dass sich Wachstumschancen auch in einem schwierigen Marktumfeld nutzen lassen. Das Unternehmen entschloss sich 2019 gemeinsam mit den Wachstumsexperten der Dortmunder Managementberatung MANDAT gezielt an der Unternehmenszukunft zu arbeiten, um bereits im Jahr 2017 gestartete Aktivitäten weiter zu intensivieren. In einem gemeinsamen Strategieprojekt entstanden dabei zunächst eine klare Zukunftsvision sowie eine entsprechende Marktsegmentstrategie für Rommelsbacher. Es folgte ein Realisierungsprojekt "Push-Up", bei dem die Ansätze für neues Wachstum im gesamten Team verankert wurden. Nach rund drei Jahren haben sich messbare Fortschritte eingestellt: So hat Rommelsbacher in den vergangenen Geschäftsjahren neue Rekordwerte beim Umsatz mit gesunder Rentabilität erreicht. Im Einzelnen stieg der Gesamtumsatz von rund 25 Millionen Euro im Jahr 2019 auf über 40 Millionen Euro im Jahr 2021. Dies entspricht einem Wachstum von über 70 Prozent. Der Export-Anteil konnte im gleichen Zeitraum um rund 37 Prozent gesteigert werden. Parallel wurden die Sales-Prozesse überarbeitet und auf eine deutlich höhere Verkaufsmenge angepasst.Das Realisierungsprojekt bei Rommelsbacher bestand aus neun Kernelementen: Angefangen bei Strategie und Marke, über Produkte und Leistungen, den Marktauftritt, den Markterfolg in Deutschland, die Exportmärkte, die Eigenproduktion, den Bereich Innovation und Entwicklung, eine starke Wachstumsorganisation bis zu den passenden Leistungsmessgrößen zur Steuerung. In der aktuell laufenden Abschlussphase stehen derzeit die Optimierung der Bezugsquellen, die Stärkung der Beziehungen zu Lieferanten, die weitere Ausprägung eines ikonischen Rommelsbacher-Designs sowie Neuprodukte für die Eigenproduktion im Fokus.Sigrid Klenk, geschäftsführende Gesellschafterin der Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH: "Die wirtschaftlichen und strategischen Erfolge der letzten Jahre sind auch das Ergebnis eines Prozesses, den Rommelsbacher bereits im Jahr 2017 begonnen und 2019 zusammen mit MANDAT intensiviert hat. Wir sind jetzt seit drei Jahren gemeinsam auf dem Weg und es ist erfolgreich gelungen, unsere Strategie weiter zu schärfen und unseren Markenkern präziser herauszuarbeiten. Das gemeinsame Projekt ,Push-Up' hat uns auf ein neues Niveau gehoben. Die Rekordwerte beim Umsatz zeigen: Wir sind erfolgreich wie nie. Das Team von MANDAT hat uns inhaltlich und prozessual auf unserem Wachstumskurs begleitet. Diese Impulse waren sehr wertvoll. Gemeinsam haben wir unter Beweis gestellt, dass gesundes Wachstum auch in einem schwierigen Umfeld möglich ist. Gleichzeitig ist intern eine besondere Dynamik und Motivation im Team entstanden - trotz der Vereinzelung, die uns die Corona-Pandemie abverlangt hat. Dieses positive Mindset ist ein zentrales Element zur Absicherung stabiler Zukunftsperspektiven und unseres weiteren Erfolgs."Prof. Dr. Guido Quelle, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Mandat Managementberatung GmbH: "Die Geschichte, die Produkte, die Menschen, die Strategie, das Bekenntnis zum Standort Dinkelsbühl inklusive der Produktion am Standort - all das sind Aspekte, die Rommelsbacher zu einem besonderen und beeindruckenden Unternehmen machen. Das Unternehmen ist während der letzten Jahre inhaltlich, personell und strukturell gewachsen, hat die Markenbekanntheit seiner Produkte rund um das Motto "Freude am Kochen" und seine digitale Wahrnehmung während der Corona-Pandemie deutlich erhöht. Damit ist Rommelsbacher ein Vorbild für den Mittelstand und dafür, wie unternehmensinterne Wachstumspotenziale gezielt entdeckt und realisiert werden und wie Unternehmen Wachstumsbremsen von innen heraus lösen können."Mittelstandspreis verdeutlicht die Anerkennung für den Weg des FamilienunternehmensFür die erfolgreiche strategische und operative Weiterentwicklung in den letzten Jahren wurde Rommelsbacher mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt. Im Mai erhielt das Unternehmen aus Dinkelsbühl den Bayerischen Mittelstandspreis 2022. Infolge wurde Rommelsbacher u.a. vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung als "Arbeitgeber der Zukunft" und von Focus Money zu "Deutschlands Beste" gekürt. Außerdem erhielt Rommelsbacher mehrere PLUS X AWARDs, darunter der Preis als "Beste Marke des Jahres 2022". Auch die langfristige Verbindung der Kunden zum Unternehmen wurde vom F.A.Z.-Institut mit dem Siegel "Ausgezeichnete Kundentreue 2022" prämiert und 'Die Welt' sieht Rommelsbacher als "Produkt Champion".Über Rommelsbacher:Unsere Wurzeln liegen in Stuttgart, hier hat Dipl.-Ing. Gustav Rommelsbacher 1928 mit der Entwicklung und Produktion von Lautsprecheranlagen sein Unternehmen gestartet. Er war ein echter Erfindergeist mit innovativen Ideen und dem richtigen Gespür für die damaligen Trends und Bedürfnisse. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Dinkelsbühl seine neue Heimat. In einer Garage startete er mit allem Material, das er bekommen konnte, die Fertigung von elektrischen Geräten, die damals dringend gebraucht wurden. Heizstrahler, Bügeleisen und mobile Kochplatten wurden unter der Marke robusta gefertigt und bald schon in viele Länder geliefert.Das erste eigene Gebäude aus Bruchstein wurde erstellt und in den Folgejahren um weitere Räumlichkeiten erweitert. Sohn, Tochter und Schwiegersohn verstärkten das Team, aus robusta wurde ROMMELSBACHER und mit sehr viel Engagement, hochwertigen Produkten und den Stärken eines Familienunternehmens entwickelte sich eine Marke, die heute weltweit für erstklassige Qualitätsprodukte bekannt ist. Im Jahr 1991 startete die dritte Generation und 1995 erfolgte der Umzug in einen deutlich größeren Gebäudekomplex, das Unternehmen hatte damit die perfekte Basis für weiteres Wachstum geschaffen.Mit der Modernisierung und Erweiterung im Jahr 2014 wurde der Standort in Dinkelsbühl für die Zukunft ausgerichtet - für die vierte Generation, die bereits in den Startlöchern steht. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 250 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund und unterhält Büros in London und New York.