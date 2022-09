Semper idem Underberg bittet zum Umtausch aus den beiden Altanleihen von 2018 und 2019 - und bietet in der neuen Anleihe 5,0 bis 6,0%. BondGuide sprach mit Finanzvorstand Michael Söhlke über… so ziemlich alles! Herr Söhlke, vielleicht zum Einstieg kurz ein paar Worte in eigener Sache - denn dies ist ja Ihre erste Refinanzierung bei und für Underberg! Gerne: Ich bin Mitte 2020 als CFO bei Underberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...