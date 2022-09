"Die Zeiten, in denen das Auto den Vorrang vor allen anderen Verkehrsmitteln hat, sind vorbei" - mit dieser Ansage startet an der TU Berlin ein Forschungsprojekt, das Strategien für die Umsetzung der Verkehrswende in Deutschland finden soll. In den 30 Jahren zwischen 1990 und 2020 seien im deutschen Verkehrssektor nur zehn Prozent an CO2-Emissionen eingespart worden. Das Ziel der Bundesregierung, die Emissionen in diesem Bereich bis 2030 auf 85 Millionen Tonnen CO2 beinahe zu halbieren, sei mit den aktuellen Maßnahmen kaum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...