Im Mai sorgte die seit 45 Jahren durchs All rasende Sonde Voyager 1 für Stirnrunzeln - die Daten, die das Raumfahrzeug sendete, waren merkwürdig. Außerirdische? Eher nicht! Ingenieur:innen haben jetzt den Grund für die seltsamen Funksprüche gefunden. Am 5. September 1977, also vor ziemlich genau 45 Jahren, startete die Raumsonde Voyager 1 vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Aktuell bewegt sie sich mit 17 Kilometern pro Sekunde durchs ...

