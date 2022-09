Braunschweig (ots) -- Digital-Dienstleister für Online-Marketing baut Marktposition aus- KDM und Lucky Shareman agieren weiterhin autonomDie Löwenstark Digital Group GmbH (https://www.loewenstark.com/) wächst weiter: Zum 1. September 2022 übernimmt die Full-Service-Agentur für Online Marketing Kampagnen die Media-Agentur KDM - Kontor Digital Media GmbH & Co. KG (https://www.kontordigitalmedia.de/) sowie die Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman GmbH (https://luckyshareman.com/). KDM und Lucky Shareman werden unter demselben Namen und unter derselben Geschäftsführung fortgeführt und bleiben als Marken eigenständig. Die Gespräche und Verhandlungen über den strategischen Zusammenschluss der Agenturen sind federführend von der HANNOVER Finanz initiiert und begleitet worden.Mit dem Erwerb der Agenturen erweitert Löwenstark sein Leistungsspektrum und verzahnt Mediaplanung und Influencer Marketing eng mit den anderen Gruppenleistungen. Hartmut Deiwick, CEO der Löwenstark Group kommentiert die Akquisition: "Die Löwenstark Gruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Wachstums- und Erfolgsstory geht mit KDM und Lucky Sharemann als Teil des 'Rudels' weiter. Entscheidend für mich ist, dass wir uns mit den beiden Agenturen kreativ ergänzen, unser gemeinsames Expertenwissen vertiefen und unsere Kunden immer wieder positiv überraschen"."KDM und Lucky Shareman erweitern sehr gut das Portfolio und die strategische Ausrichtung der Löwenstark-Gruppe. Wir werden gemeinsam mit dem Management die Weichen für weiteres Wachstum stellen. Mit der Übernahme gehört die Löwenstark Gruppe heute schon zu den führenden Performance- und Online-Marketing-Agenturen in Deutschland", sagt Jörg Caesar, Partner der HANNOVER Finanz Gruppe.Gegründet 2002 als Spezialagentur für digitales Marketing gehört Kontor Digital Media (KDM) zu den erfahrensten Mediaagenturen Deutschlands und kombiniert Media- und Planungserfahrung mit fundierter Datenexpertise und tiefgehender Technologiekompetenz. Zu den Referenzkunden zählen Unternehmen wie Aurora Mühlen (GoodMills Deutschland), Bastei Lübbe, Casio, Deutsche Zentrale für Tourismus, GLORIA, Leifheit und tesa. "Bereits in den ersten gemeinsamen Projekten hat sich gezeigt, dass wir den gleichen Anspruch an Qualität und dieselben Werte im Agenturalltag pflegen. Unser Team freut sich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Löwenstark", sagt Jean-Paul Daniel, Geschäftsführer KDM.Lucky Shareman ist mit hunderten erfolgreichen Kampagnen und über 200 Kunden Spezialist für Influencer-Marketing. Die Agentur managt Influencer-Kampagnen für verschiedenste Marken aus allen Branchen, darunter Roche Pharma, Commerzbank (finanzheldinnen), Fielmann, Peek&Cloppenburg Hamburg, Plan International und Weleda. "Influencer-Marketing sorgt wie kaum ein anderes Instrument für authentische Markenerlebnisse. Mit unserer Expertise werden wir die Löwenstark-Agenturgruppe auf diesem Gebiet klar verstärken", kommentiert Björn Wenzel, Geschäftsführer & Gründer Lucky Shareman.Über LöwenstarkDie Löwenstark Digital Group GmbH gehört mit über 5.000 Kundenprojekten seit 21 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Digital-Dienstleistern für Online-Marketing in der DACH-Region. Über 200 Mitarbeitende sind an zehn Standorten in allen Disziplinen des Online-Marketings für nationale und internationale Kunden entlang der Maxime "gründliche Analyse, konsequente Optimierung und nachhaltige Erfolge" tätig. Die Schwerpunkte liegen auf ganzheitlichen Lösungen im Bereich Performance Marketing (Suchmaschinen-Optimierung, Suchmaschinen-Marketing, Marktplatz-Marketing), Brand Marketing (Reputationsmanagement, Social Media-, Affiliate-, und E-Mail-Marketing), sowie Webentwicklung (CMS, Shopsysteme und Usability Optimierung). Zum Kundenkreis gehören mehr als 1.000 nationale und internationale Unternehmen.Pressekontakt:Alexander HundeshagenLöwenstark Digital Group GmbHTel.: 0531-213 605 546E-Mail: a.hundeshagen@loewenstark.comOriginal-Content von: Löwenstark Online-Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125633/5310815