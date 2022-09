Die Ölpreise sind am Donnerstag wegen wachsender Konjunktursorgen und einem starken US-Dollar weiter deutlich gefallen. Seit drei Tagen geht es mit den Notierungen am Ölmarkt mehr oder weniger kräftig nach unten. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,54 US-Dollar. Das waren 2,10 Dollar weniger als am Vortag.Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,89 Dollar auf 87,66 Dollar.Seit Dienstag hat sich Rohöl aus der Nordsee um etwa ...

