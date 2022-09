NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto nach der Einigung mit Turquoise Hill Resources auf eine Komplettübernahme auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5350 Pence belassen. Das Barangebot des Bergbaukonzerns von 43 kanadischen Dollar je Aktie dürfte im Geschäftsjahr 2023 nur minimal wertsteigernd für das Ergebnis je Aktie von Rio sein, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollte sich aber bis 2026 ändern und eine deutliche Wertsteigerung folgen, sobald die Mine Oya Tolgoi in der Mongolei die volle Produktionsleistung erreicht habe./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 08:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 08:22 / BST





ISIN: GB0007188757

