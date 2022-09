Neckarsulm (ots) -Wenn "die Harrisons" einkaufen gehen, ist ihnen die Aufmerksamkeit garantiert. Im neuen Online-Spot von Kaufland fallen die beiden ganz besonders auf - mit einem "magischen Moment" an der Kaufland-Kasse, wenn aus Früchten das Vitaminwasser "BeneVit" wird. Der Grund: Das neue Erfrischungsgetränk gibt es ab heute als Aktionsartikel bundesweit in allen Kaufland-Filialen.Sarah und Dominic Harrison gehören zu Deutschlands reichweitenstärksten Influencern auf Instagram, TikTok und YouTube. Allein auf Instagram bringen sie es gemeinsam auf über vier Millionen Follower. Für den Launch ihres neuen Produktes, das Vitaminwasser BeneVit, haben sie gemeinsam mit Kaufland und der Agentur DEPARTD einen Online-Spot produziert. Im Spot schlendern die Harrisons durch eine Kaufland-Filiale auf der Suche nach etwas "Erfrischendem". Ihre Wahl fällt auf Zitronen, Maracujas und Blaubeeren - und zwar viele, einen ganzen Einkaufskorb voll. An der Kasse geschieht dann das Unglaubliche: Kaum zieht die Kassiererin die Früchte über den Scanner, verwandeln sie sich in BeneVit-Flaschen."Mit der humorvollen Story, die bewusst überspitzt ist, möchten wir die breite Community der Harrisons ansprechen und gleichzeitig digitale Aufmerksamkeit für das neueste Produkt im Kaufland-Regal schaffen", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland.BeneVit ist ein erfrischendes und kalorienreduziertes Lifestyle-Getränk. Erhältlich ist es in drei Sorten: Neben dem "Essential" mit Zitronen- und Limettengeschmack gibt es das Vitaminwasser auch als "Defense" mit Blaubeeren- und Acai-Geschmack sowie als "Beauty" mit dem Geschmack von Maracuja und Kamille.Mit Produktneuheiten und prominenten Kooperationspartnern macht Kaufland immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Die jüngere Generation überrascht Kaufland regelmäßig mit verschiedenen Influencer-Kooperationen. Dazu gehört der erfolgreiche YouTuber CrispyRob, Rapper Sido, Tik Tok-Star HeyMoritz, Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen" und Twitch-Streamer Knossi.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5310898