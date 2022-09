ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kone auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. In Sachen Ergebnisdynamik habe der Aufzugsanlagen- und Fahrtreppenproduzent wohl das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das kommende Jahr sollten sich das Wachstum und die Profitabilität wieder erholen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 00:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 00:53 / GMT



ISIN: FI0009013403

