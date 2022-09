DJ Novo Nordisk kauft Forma Therapeutics für 1,1 Mrd US-Dollar

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Novo Nordisk AS kauft das Biopharmazieunternehmen Forma Therapeutics Holdings für rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Damit erweitern die Dänen ihr Portfolio im Bereich der Sichelzellenkrankheit und seltener Blutkrankheiten. Novo erklärte, dass es 20 Dollar pro Aktie in bar für Forma zahlen würde, was einem Aufschlag von 49 Prozent auf den Schlusskurs von 13,40 Dollar am Mittwoch für das Unternehmen aus Watertown, Massachusetts, entspricht.

Der Hauptkandidat von Forma, Etavopivat, befindet sich in der Entwicklung zur Verbesserung der Anämie und der Gesundheit der roten Blutkörperchen bei Menschen mit Sichelzellkrankheit, einer schwächenden und lebensbedrohlichen Gruppe von vererbten Störungen der roten Blutkörperchen. Novo will die Akquisition aus seinen finanziellen Reserven finanzieren und geht davon aus, dass die Übernahme bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird.

September 01, 2022

