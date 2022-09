Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Düsterer Start in den September Nach dem sehr schwachen August fällt auch der Start in den September für den Dax angesichts weiter zunehmender Konjunktursorgen tiefrot aus. Der Leitindex sackte auf seinen niedrigsten Stand seit Mitte Juli, womit sich die charttechnische Lage zuspitzt. weiterlesen Rohstoffe Spritpreise schnellen in die Höhe - Neue Debatte um Kraftstoffbranche Dass Sprit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...