Fahrstuhl abwärts: Die Aktie von Novavax (WKN: A2PKMZ) dürfte heute in den USA ein neues 52-Wochen-Tief markieren, das derzeit bei 32,61 US$ liegt. Vorbörslich stehen schon 32,70 US$ auf der Tafel. Die Gründe für die Talfahrt sind vielschichtig. Ein Ende scheint vorerst nicht in Sicht - oder doch? Novavax ist ein US-amerikanisches Pharma-Unternehmen, dessen Covid-19-Impfstoff namens Nuvaxovid seit Ende Februar in der EU erhältlich ist. Im Juli folgte ...

